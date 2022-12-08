“Azerbaycan ile anlaşma yıl sonuna kadar imzalanmayabilir”

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, yıl sonuna kadar Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış antlaşmasının nihai bir versiyonun ortaya çıkıp çıkmayacağından emin olmadığını söyledi.

Parlamento’da vekillerin sorularını yanıtlayan Mirzoyan konuyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

“Şu anda planlanmış bir görüşme yok ama yıl bitmeden bir görüşme daha yapacağımızı tahmin ediyorum. Bu müzakerelerde aktif ve yapıcıyız. Daha önce duyurmuş olmamıza rağmen, yıl sonuna kadar sözleşmenin aşağı yukarı nihai bir versiyonuna sahip olabileceğimizden emin değilim. (Anlaşmanın yıl sonuna kadar imzalanacağı açıklaması) Barışı ve kapsamlı bir normalleşmeyi mümkün olan en kısa sürede sağlamak için yürürlükte olan bir niyet beyanıydı. Yıl sonuna kadar bunu başaramazsak, müzakereler bundan sonra da devam edecek.”

Mirzoyan Liderler buluşması için henüz bir takvim olmadığını da söyledi. Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya’nın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında yeni bir görüşmenin Rusya’da yapılması için gerekli desteği vermeye hazır olacağını dile getirdi.

Kremlin sözcüsü “Rusya, böyle bir görüşmenin kendi topraklarında yapılması için gerekli tüm desteği vermeye kesinlikle hazır olacaktır” dedi.

Paşinyan’dan açıklamalar

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Moskova’da yaptığı konuşmada Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya başbakan yardımcılarının görüşmesine ilişkin bazı detaylar sundu. görüşme bölgedeki ulaşım hatlarının açılmasına ilişkindi.



Yeraskh-Ordubad-Meğri-Horadiz demiryolunun yeniden açılması konusunun görüşüldüğünü belirtin Başbakan Paşinyan, “Somut sonuçlarımız olduğunu söyleyemem, ancak Ermenistan’ın bu projenin uygulanmasına hazır ve ilgili olduğunu ve teklifimizin geçerliliğini koruduğunu bir kez daha teyit etmek istiyorum. Demiryolunun restorasyonuna bir gün önceden başlamaya hazırız. Daha önce fikirlerimizi dile getirdik ve bunlar üzerinde genel mutabakata varıldığı andan itibaren demiryolu restorasyon çalışmalarına başlamaya hazırız.” dedi.

Paşinyan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Yerevan zirvesine de değinerek Ermenistan’ın önerilen askeri-teknik yardımı neden kabul etmediğini açıkladı.

Ermenistan’ın bu zirveden iki beklentisi olduğunu kaydeden Nikol Paşinyan, “KGAÖ’nün Ermenistan’daki sorumluluk bölgesinin ne olduğunu belirlemekti, çünkü bu, doğru ilişkileri organize etmek için temel bir konudur. İkinci beklenti, yaşananlara dair net bir siyasi değerlendirme yapmaktı.”

Paşinyan şöyle devam etti: “İlk olarak, hangi yardımın sunulduğu açık değildi. İkincisi: Bu açık (Paşinyan Azerbaycan’ın son saldırılarını kastediyor) değerlendirmeler yapılmadan bu yardımın kabul edilmesi, sınırlarımız içinde oluşturulan statükonun dolaylı olarak ve hatta doğrudan kabulü anlamına gelecekti. Açık bir siyasi değerlendirme olmaksızın KGAÖ’den bir gözlem misyonunu kabul etmek, sadece statükoyu kaydetmek ve ona katlanmak anlamına gelir.”

(Ermenistan Kamu Radyosu, Ajanslar)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27894/azerbaycan-ile-anlasma-yil-sonuna-kadar-imzalanmayabilir