23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı

2023 Avrupa Yılın En İyi Müzesi (EMYA) Ödülü’ne aday gösterildi!



Kapılarını 2019 yılında ziyaretçilerine açan 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı, Avrupa Müze Forumu tarafından 1977 yılından beri verilen Avrupa Yılın En İyi Müzesi Ödülü’nün 2023 adayları arasında yer aldı. 33 adayın yer aldığı ve farklı kategorilerde verilecek EMYA Ödülü’nün kazananları, 3–6 Mayıs 2023’te Barselona Tarih Müzesi’nde düzenlenecek olan Avrupa Müze Forumu konferansının ardından yapılacak ödül töreninde açıklanacak.

Adını, Hrant Dink’in 23 Nisan 1996’da Agos’ta yayımlanan ‘23,5 Nisan’ başlıklı köşe yazısından alan 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı, Hrant Dink’in sahiplendiği ve hakkında farkındalık yaratmaya çalıştığı demokrasi, eşitlik, adalet, insan hakları ve özgürlükler gibi evrensel değerleri geniş kitlelerle buluşturuyor, hafıza ile umudu birleştiren bir köprü işlevi görüyor.

23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı, Hrant Dink’in hayatına, onun mücadelesine, Agos Gazetesi’nin hikâyesine, cinayete giden sürece ve cinayet sonrasında yaşananlara ışık tutarken aynı zamanda azınlık hakları, insan hakları ve demokratikleşme bağlamında yakın Türkiye tarihine de bir bakış fırsatı sunuyor.

Kurulduğu günden bu yana sergileri, atölyeleri ve etkinlikleriyle binlerce ziyaretçiyi ağırlayan 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı Pazartesi günü hariç haftanın her günü ziyaret edilebiliyor. 2022 yılından itibaren sanal ortamda da ziyaretçileriyle buluşan 23,5 Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerle buluşuyor.

Bugüne kadar 23,5’un kapısından giren, 23,5’un farkındalık yarattığı evrensel değerlerin elçisi olan, 23,5’un bir diyalog, üretim, paylaşım ve tefekkür mekânı olarak işlev görmesine katkı sunan tüm ziyaretçilere ve destekçilere teşekkürü Hrant Dink Vakfı olarak bir borç biliyoruz.

Hatırlamanın değerini unutmayarak, bir arada yaşamın, karşılıklı anlayışın, demokrasi ve barışın hâkim olduğu bir geleceği hep birlikte inşa etmek, dayanışmak ve çoğalmak ümidiyle…