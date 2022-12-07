‘‘Yahudiler ve Hristiyanlar Barışın Yolunu Açabilir’’

Başkan Ronald S. Lauder liderliğindeki Dünya Yahudi Kongresi’nde delegasyona hitap eden Papa Françesko, Yahudilerin ve Hristiyanların sahip olduğu ortak dini mirasın, parçalanmış bir dünyada kardeşliği ve barışı teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Papa konuşmasında, İkinci Vatikan Konsili’nden bu yana Yahudilerle ilişki halinde olunduğu hatırlatarak, ziyaretlerinin Vatikan ile Yahudi cemaatleri arasındaki dostluk bağlarını güçlendirdiğini söyledi. Papa Françesko, Yahudilerin ve Hristiyanların, her insanı kendi benzerliğinde yaratan ve Kendisini insanlığa gösteren göğün ve yerin tek Yaratıcısına iman etmekle kalmayıp, aynı zamanda son günler hakkında benzer bir görüş paylaştıklarını belirtti.

Barış ve Kardeşlik İçin Çalışmak

Papa Françesko, ‘‘Hristiyanların ve Yahudilerin paylaştığı dini miras, dünyanın daha kardeşçe yaşaması, eşitsizliğe karşı birlikte mücadele edilmesi ve adaletin sağlanması konularında birlikte hareket etmek için bir teşvik olarak görülmelidir. Adaleti teşvik etmeyi amaçlayan girişimler cesaret, işbirliği ve yaratıcılık gerektirir’’ dedi.

Papa, dünyanın çatışmalarla mücadele ettiği bir dönemde barışın yolunu açmak için ortak çaba çağrısında bulundu. Savaş nedeniyle sevdiklerinden, evlerinden, mülklerinden ve canlarından mahrum kalan Ukraynalıların yaşadıklarına değinen Papa, ‘‘Yahudiler ve Hristiyanlar olarak savaşa son vermek ve barışın yollarını açmak için elimizden geleni yapmaya çalışalım’’ dedi.

Papa Françesko, konuşmasını bitirirken ziyaret için heyete teşekkür etti ve Yüce Tanrı’nın barış yolunda Yahudilere ve Hristiyanlara yol göstermesi için dua etti.

Dünya Yahudi Kongresi (WJC), dünya çapında 100 ülkedeki Yahudi topluluklarını ve kuruluşlarını temsil etmektedir. 1936’da kuruluşundan bu yana Yahudilerin hakları için mücadele eden WJC, Holokost kurbanların haklarını savunmada ve antisemitizmle mücadelede etkin rol oynamaktadır. Ayrıca uzun yıllardır Vatikan ile ilişkileri güçlendirecek diyalog çalışmalarında bulunuyor. (Vatican News)

https://haber.sat7turk.com/yahudiler-ve-hristiyanlar-barisin-yolunu-acabilir/