İlham Aliyev ve 2 ABD’li generalin yolsuzluk işlemleri ortaya çıktı

ABD’nin ünlü “The Washington Post” dergisi, Amerikan ordusundan emekli 2 general ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki yolsuzluk işlemlerinin ayrıntılarının yer aldığı bir makale yayınladı.

Makalede özellikle şunlar kaydedildi: “Afganistan’daki savaşın en çok tırmandığı sırasında, ABD büyükelçiliğinin Aliyev’i ‘güçlü adam’ olarak tanımladığı ve onu “The Godfather”daki gangsterlerle karşılaştıran ABD büyükelçiliği raporuna rağmen, ABD askeri liderleri Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile işbirliği yapmaktan hiç çekinmediler.”

Makale, Pentagon yetkililerinin Azerbaycan’ın yozlaşmış gelenekleri hakkındaki endişeleri bir kenara attığını, Amerikan jeopolitik çıkarlarına odaklandığını ve İlham Aliyev’i ülkesinin sınırlarını ve hava sahasını Afganistan’a açmaya ikna etmeye çalıştığını belirtiyor.

Dergiye göre Aliyev’in ABD’ye sağlamayı reddedebileceği bu yollar, ABD ve NATO’nun ikmal sorunlarını çözmesi için gerekliydi.

“Karşılığında, ABD’li yetkililer Aliyev ile daha yakın bir diplomatik ortaklık sözü verdi ve 369 miliyon dolarlık savunma sistemlerinin nakliyesi için Azerbaycan’ın “Silk Way Airllines” kargo şirketi ile sözleşme yaptılar. Bu şirket Azerbaycan Hükümeti tarafından denetleniyordu, üstelik sahiplerinden biri de İlham Aliyev’in kızı olduğu söyleniyordu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/12/07/Aliyev-ABD-generalin-yolsuzluk/240821