Ermenistan Türkiye ile yarışacak

Ermenistan kadın milli futbol takımının 17 ve 19 yaş altı Avrupa şampiyonaları eleme turundaki rakipleri artık bellidir.

Kadınlar U17 ve U19 2022-2023 sezonu Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. tur kura çekimleri 7 Aralık’ta İsviçre’nin Nyon şehrindeki UEFA’nın Genel Merkezi’nde yapıldı.

Ermenistan U19 Milli Takımı’nın rakipleri Malta ve Faroe Adaları olacak. Oyunlar 4-10 Nisan ayında Yerevan’da olunacak. Ermenistan U17 Milli Takımı ise Kuzey İrlanda ile yarışacak. Oyunlarç 24-30 Mart ayında Antalya’da yer alınacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/12/07/Ermenistan-Türkiye-ile-yarışacak/240870