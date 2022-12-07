Artsakh halkı, geleceğini Azerbaycan’ın bir parçası olarak görmüyor

Artsakh Devlet Bakanı (Karabağ) Ruben Vardanyan, Alman televizyon kanalı ZDF’ye verdiği röportajda Artsakh halkının geleceğini Azerbaycan’ın bir parçası olarak görmediğini ve bu konudaki net tavrını uzun süredir dile getiriyor. Vardanyan verdiği rmportaj hakkında Facebook sayfasından paylaşımda bulundu.

Onun sözlerine göre Azerbaycan da barışı sağlamanın tek yolunun aynı bölgede birlikte değil, yan yana yaşamak olduğunu anlamalı ve kabul etmelidir.

Alman ZDF TV kanalı, Ermenistan ve Artsakh’ı, özellikle 13 Eylül’deki Azerbaycan saldırısı ve sonuçlarıyla ilgili kapsamlı bir haberin yanı sıra Ekim ayında Stepanakert’in Diriliş Meydanı’nda düzenlenen binlerce kişinin katıldığı mitingin görüntülerini yayınladı.

Artsakh Devlet Bakanaı dünya medyasının Azerbaycan-Karabağ ihtilafına olan ilgisi memnuniyetle karşıladığını da dile getirdi paylaşımında.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/12/07/Karabağ-Vardanyan-Alman-ZDF/240844