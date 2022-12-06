Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin Rum Ortodoks Kilisesini Ziyaret Etti

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Rum Ortodoks Kilisesini ziyaret etti.



Mersin Rum Ortodoks Kilisesine gelişinde Mersin Ortodoks Kilisesi Pederi Coşkun Teymur, Kilise yönetimi ve cemaati tarafından karşılanan Vali Pehlivan, Kilise yönetimi ve cemaat ile bir süre sohbet etti, yaklaşan Noel’lerini kutladı. Peder Teymur Vali Pehlivan’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.



Ziyarette Vali Pehlivan’a Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz da eşlik etti.

https://www.tarsusakdeniz.com/haber-vali-ali-hamza-pehlivan-mersin-rum-ortodoks-kilisesini-ziyaret-etti/55071