TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİNDEN DUYURU

Özellikle Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı ve Büyükdere Sırpots Hripsimyants Kilisesi Vakfı seçim tertip heyetleriyle ilgili ciddi suistimal ithamları cemaatimizin birinci gündem maddesine dönüşmüştür.

Halkımızın bu duyarlılıklarını ve bu haklı şikayetlerini dile getirmek üzere Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği Sahak II, 06.12.2022 tarihinde Vakıflar Genel Müdürü Sn. Burhan Ersoy’a her iki vakfın seçimlerinde, seçmenin iradesinin sandığa yansıyabilmesi adına, cemaatimizin yoğunluklu olarak yaşadığı Feriköy ve Samatya kiliselerine sandık konulması, Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı seçimlerinde çarşaf liste yöntemiyle devam edilecekse tüm aday gruplara eşit davranılması adına anahtar liste uygulamasının benimsenmesi talebiyle bir mektup göndermiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ

PATRİKLİK SEKRETERYASI

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad