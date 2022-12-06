TGB’den Netflix’e sert tepki: Bölücülüğe izin vermeyiz, RTÜK göreve!

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Netflix’in “Pepsi, Where’s My Jet” dizisinde bir haritada Türkiye’nin doğu bölgesi Ermenistan’ın toprağı olarak gösterildi. TGB’den yapılan açıklamada skandala tepki gösterilerek “ABD silahla başaramadığını dizilerle gerçek yapamaz.” denildi.

Netflix’te 17 Kasım’da yayınlanmaya başlayan “Pepsi, Where’s My Jet (Pepsi, Jetim Nerede)” dizisinin ilk bölümünde tepki çeken bir harita yer aldı.

Haritada, Türkiye’nin doğu bölgesi Ermenistan’ın toprağı olarak gösterildi.

TGB’DEN SERT TEPKİ: ÜLKEMİZİ HEDEF ALAN YAYINLAR KALDIRILSIN

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ise filmde yer alan skandal haritaya sert tepki gösterdi.

Kuruluşun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Netflix bölücülüğüne izin vermeyelim!

Netflix’te yayınlanan “Pepsi, Where İs My Jet” adlı yapımda Erzurum ve Kars’ın üzerine Ermenistan yazıldı.

ABD silahla başaramadığını dizilerle gerçek yapamaz.

RTÜK göreve!

Ülkemizi hedef alan yayınlar kaldırılsın.

Bu ilk değil!

Emperyalist merkezlerin Türkiye’ye dayattığı sözde Ermeni Soykırımı yalanı, “Designated Survivor” dizisinde, hain Fetullahçı Terör Örgütü’nün propagandası da “Another Life” dizisinde piyasaya sürülebilmektedir.

Netflix’in “The SPY” dizisinin 4. bölümünde de duvara asılı bir bölünmüş Türkiye haritası görülmüştü.

“Yakamoz s-245” adlı Türk yapımda da Türk Ordusu ve Deniz Kuvvetleri hedef alındı.

Kulüp dizisinde genç Cumhuriyetin “varlık vergisi” kararı ile Türkiye azınlıkları ezen bir ülke olarak gösterildi.

Yetkililere çağrımızdır!

Ülkemizin bütünlüğüne saldıran yayınlar kaldırılsın!

Netflix bölücülüğüne izin vermeyelim!



Netflix'te yayınlanan "Pepsi, Where İs My Jet" adlı yapımda Erzurum ve Kars'ın üzerine Ermenistan yazıldı.



ABD silahla başaramadığını dizilerle gerçek yapamaz.



RTÜK göreve!

Ülkemizi hedef alan yayınlar kaldırılsın.@rtukkurumsal pic.twitter.com/FDZPzojWUZ — TGB (@genclikbirligi) December 6, 2022

https://www.aydinlik.com.tr/haber/tgbden-netflixe-sert-tepki-boluculuge-izin-vermeyiz-rtuk-goreve-354469