İskenderun Ortodoks Kilisesi’nde Vakıf Seçimleri Tamamlandı

İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi ‘Vakıf Seçimleri’ geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirildi. Birlik ve beraberlik içerisinde oluşturulan tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut Başkan Can Teymur’un başkanlığındaki yeni yönetim görevi devraldı.

Teymur Başkanlığında oluşturulan 11 kişilik yeni yönetim kurulu, İskenderun’da bulunan 710 seçmenden 315’inin oyunu alarak yeni döneme başladı.

Gerçekleştirilen oylama sonunda Tasnif Heyetince yapılan oy sayımının ardından, Seçim Tertip Heyeti, 315 geçerli oy alan Asil ve Yedeklerle 17 kişilik Yönetim Kurulu Listesini şu şekilde onayladı;

Asil Adaylar: 1-Can Teymur, 2-Ferit Baytaroğlu, 3-İlyas Edip Terbiyeli, 4-Yusuf Diker, 5-İbrahim Açıkgöz, 6-Bünyamin İlyas Aytar, 7-Necla Huri, 8-Melis Sabuncuoğlu, 9-Melisa Baikoğlu, 10-Mahir Tekvire, 11-Erol Karaçay.

Yedek Adaylar: 1-Razık Kırılmaz, 2-Can Yapar, 3-Suzi Aygül, 4-Can Ayrancıoğlu (Yusuf Oğlu), 5-Can Kocadağ, 6-İlyas Katar.

İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Vakfının Olağan Genel Kurulu, 4 Aralık 2022 Pazar günü kalabalık bir katılım sonunda gerçekleştirildi. Genel Kurulda, kayıtlı bulunan 710 seçmenden 319’u oy kullanırken, seçim sonunda yapılan sayıma göre oyların 315’i geçerli 4’ü de geçersiz sayıldı.

Tüm gün yoğun bir şekilde geçen seçim sonrasında cemaat üyeleri yeni Yönetim Kurulu Üyelerini ve Başkanı tebrik etti. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

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