“Formidable Aznavour” adlı müzik projesi Ermeni izleyicilere sunulacak

19 Aralık günü saat 19:00’da Aram Khachatryan konser salonunda, efsanevi Ermeni şarkıcı, bestecisi, söz yazarı, aktör Charles Aznavour’un hayat hikayesi Ermeni seyircisine sunulacak. “Fogmidable Aznavour” adlı proje, 23. Yerevan Perspektifleri Uluslararası Müzik Festivali çerçevesinde hayata geçiriliyor.

Proje, “Piaf: Show” ile tanınan Gilles Marsala tarafından sahnelendi.

Müzikal performans, seyirciyi “Bohem” döneminde Paris sokaklarına taşıyor ve dünyaca ünlü şarkıcının yolculuğunu ve yaşam öyküsünü anlatıyor.

Efsanevi sanatçının tüm zamanların en sevilen şarkılarını içeren benzersiz sahneleme ve tasarım, performansı benzersiz ve benzersiz kılarak, Charles Aznavour’un müzikal mirasına şimdiye kadar adanan en büyük övgü haline geldi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/12/06/Formidable-Aznavour-Ermeni/240726