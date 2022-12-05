Vatikan’da Noel Ağacı Işıklandırıldı￼￼

Aziz Petrus Meydanı’ndaki Noel ağacını ışıklandırma töreninde elle oyulmuş ahşaptan bir doğuş sahnesinin açılışı yapıldı. 3 Aralık’taki törene Kardinal Fernando Vérgez Alzaga başkanlık etti.

Şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle, Aziz Petrus Meydanı’ndan canlı yayınlanan bir video ile Noel ağacının ışıklandırılması gerçekleşti. Noel ağacının İtalya’nın Abruzzo Bölgesi’nin yaklaşık 182 nüfuslu dağlık köyü olan Rosello’dan getirilen bir köknar çamı olduğu belirtildi.

Noel ağacı, İtalya’nın bir rehabilitasyon merkezindeki çocukların el emeği ürünleriyle süslendi. Diğer süsler ise, huzurevi sakinleri ve Abruzzo’daki öğrenciler tarafından yapıldı. Doğuş sahnesi, İtalya’nın en kuzeydoğundaki Friuli-Venezia Giulia bölgesinde yer alan sedir ağaçlarının elle oyulmasıyla hazırlandı. Doğumş sahnesinde öküz, eşek, melek, Meryem, Yusuf ve bebek İsa figürleri bulunmaktadır. Ayrıca bir çoban, bir aile ve çocuklar da yer alıyor.

1980’lerden bu yana Doğuş Bayramı için Aziz Petrus Bazilikası’nın önüne doğuş sahnesi yerleştirilmektedir. Yaklaşık on yıldır Vatikan, farklı ülkelerden veya İtalya’nın farklı bölgelerinden doğuş sahnelerinin bağışlanmasını istemektedir.

2021’de doğuş sahnesi Peru’dan geldi. Bu yıl ise Paul VI Salonu’nda Guatemala hükümeti tarafından bağışlanan doğuş sahnesi sergileniyor. Guatemalalı zanaatkârlar tarafından hazırlanan Kutsal Aile ve üç melek sahnesinde, Yusuf ile Meryem başlarında büyük altın taçlar taşımaktadır. Papa Françesko, törenden önce doğum sahnesi önünde dua etti.

Papa, Noel ağacındaki ışıkların karanlığı aydınlatmaya gelen, günahın, korkunun ve acının gölgesini kaldıran İsa’yı hatırlattığını söyleyerek, ‘‘Tanrı bizi o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu gönderdi. Rab bizleri asla yalnız bırakmaz. O, her koşulda yanımızdadır. En kötü zamanlarda bile bizimle birliktedir. Çünkü O’nun adı İmmanuel’dir (Tanrı bizimle)’’ dedi. (CNA)

https://haber.sat7turk.com/vatikanda-noel-agaci-isiklandirildi/