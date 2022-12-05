Polonya’da ilk kez Ermeni Kültürü Festivali düzenlendi

Polonya’nın Zabze kendindeki Guido maden-müzesinde ilk Ermeni kültür festivali düzenlendi.

Festivalin ilk gününde duduk ve şvi çalgılarının yanı sıra Ermeni asıllı Polonyalı bestecilerin eserleriyle Ermeni klasik müziği sunulurken, ikinci gününde Ermeni halk ve milli şarkıları ile müzik dinletileri gerçekleştirildi.

İki gün süren kültür programının ilk gününde düzenlenen konsere Ermeni ve Polonyalı müzisyenler Pyotr Ochkovskii, Ani Meltonian, Nelly Martirosyan ile Sarkis Davtyan’ın “Ermeni Halk Projesi” ve HABIARJAN grupları katıldı.

Konserin sona ermesinin ardından katılımcılara Ermeni mutfağı ikram edildi.

Festivalin organizatörü, Polonya İçişleri Bakanlığı’nın mali desteği ve yerel yönetimin hibesi ile Polonya Ermeni-Polonya Halk Komitesi’dir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/12/05/Polonya-Ermeni-kültür-fetivali/240695