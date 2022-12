Papa Françesko: ‘‘İsa İle Her Zaman Yeniden Başlayabiliriz’’

Papa Françesko, Advent’in ikinci Pazar günü, Angelus için toplanan inanlılara zayıflıklarımızın ve başarısızlıklarımızın farkına varma ve Rab’den af dileme konusunda alçakgönüllülüğün önemini paylaştı.

İsa Mesih’in aracılığıyla Tanrı’ya ve O’nu eşsiz sevgisine her zaman dönebileceğimizi belirten Papa, Vaftizci Yahya’nın ‘‘Tövbe edin, çünkü Göklerin Egemenliği yakındır’’ çağrısını hatırlattı. Vaftizci Yahya’nın sert ve korku uyandıran bir kişi olarak düşünebileceğini belirten Papa Françesko, Yahya’nın yaşamı boyunca ikiyüzlü kişilerle mücadele ettiğini belirtti.

Vaftizci Yahya’nın ikiyüzlülükleriyle tanınan Ferisilere ve Sadukilere meydan okuduğunu söyleyen Papa, ‘‘Her şeye sahip olduklarını düşündüler ve tövbe etmeye ihtiyaç duymadılar. Bu tutum, yeni bir yaşama sahip olma fırsatını kaçırmalarına neden oldu. Yahya’nın ‘Tövbe edin’ çağrısı bir sevgi çığlığıdır, oğlunu kurtarmaya çalışan bir babanın feryadı gibidir’’ dedi.

İkiyüzlülüğün, kutsallığın önündeki en büyük tehlike olduğunu söyleyen Papa Françesko, bundan dolayı Vaftizci Yahya’nın ikiyüzlülere, alçakgönüllü olmayanlara, kendi günahlarını ve zayıflıklarını hissetmeyenlere karşı sert söylemlerde bulunduğunu belirtti. Papa, ‘‘Davranışlarımız ve tutumlarımız üzerine düşünmemiz ve Ferisilerin tutumunu hatırlamamız gerekir. Bazen diğerlerinden daha iyi olduğumuzu ve her şeyin kontrolümüz altında olduğunu düşünüyor muyuz? Tanrı’ya ve kardeşlerimize her gün ihtiyacımız olmadığını hissediyor muyuz? Advent, maskelerimizi çıkarıp alçakgönüllü olmak, günahlarımızı itiraf etmek, Tanrı’dan ve kırdığımız kişilerden af dilemek için bir lütuf zamanıdır. Şu gerçeği her zaman hatırlayalım: İsa ile her zaman yeniden başlama imkânı vardır. İsa Mesih bizi bekliyor ve bundan dolayı asla yorulmuyor. Advent, Rab’be dönmemiz için özel bir lütuf zamanı sunuyor. Meryem Ana, alçakgönüllülük yolunda bizlere yardım etsin’’ dedi.

Barış İçin Dua Edin

Angelus duasının ardından Papa Françesko, Perşembe günü Meryem Ana’nın Ana Rahmine Lekesiz Düşüşü’nün anılacağını hatırlattı ve özellikle Ukrayna’da acı çekenler için dua edilmesini istedi.

Aziz Petrus Meydanı’nda bulunan hacılar arasında özellikle Polonya’dan gelenlere değinen Papa, konuşmasının sonunda Dua Günü’nü destekleyenlere ve Doğu Avrupa’daki kiliseye yardım etmek için bağışta bulunanlara teşekkür etti. (Vatican News)

