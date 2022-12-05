Necmettin Batırel: Daron Acemoğlu ve CHP liderinden özür diliyorum

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, dünyaca ünlü ekonomist Prof. Daron Acemoğlu ve CHP’den özür diledi.

DUVAR – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni vizyon belgesi kapsamında danışmanlığını yapacak olan Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nu ırkçı sözlerle hedef alan Necmettin Batırel, söz konusu tweetini sildi ve özür mesajı yayımladı:

“Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesini FETÖ’nün övdüğü ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış kan çekmiştir şeklinde attığım tweet yanlış yoruma yol açmıştır. Acemoğlu ve CHP liderinden özür diliyorum.

Benim Ermeni cemaatine yönelik ırkçı bir yaklaşımım olamaz, attığım tweetin bu şekilde yorumlanması üzerine bu açıklamayı yapma gereğini duydum. Yıllarca Kapalıçarşı’da kuyumculuk yaparken, ermeni meslektaşlarımla uzun süre ticari hayatım olmuştur, hiçbir problem yaşamadım.”



Batırel, “Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesini FETÖ’nün övdüğü ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış kan çekmiştir” diye yazmıştı. (HABER MERKEZİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/necmettin-batirel-daron-acemoglu-ve-chp-liderinden-ozur-diliyorum-haber-1592258