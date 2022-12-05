Fransız “Figaro” dergisi Aralık sayısını Ermeni halkının tarihine adadı

Dünyaca meşhur Fransız “Figaro” dergisi, “Figaro – tarih” bölümünün Aralık sayısını Ermeni halkının tarihine adadı. Derginin kapağında ünlü Fransalı Ermeni fotoğrafçı Antoine Agujyan’ın fotoğrafı yer alıyor. Derginin bu sayısının başlığı “Ermenistan. Tarihin imtihanına tabi tutulan bir millet. Trajedi ve Umut” olarak geçiyor.

Dergi eski zamanlardan günümüze Ermenistan tarihinin çeşitli sayfalarına ve bölümlerine, savaşların tarihine, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da başlattığı savaşın sonuçlarına değiniyor.

Dergi, farklı dönemlerden farklı fotoğrafçıların çalışmalarını içeriyor ve metin bölümünün yazarları hem Ermeni hem de yabancı bilinen tarihçilerdir. Antoine Agujyan’ın fotoğrafları 44 gün savaşından sonra Artsakh’ta mevcut durumu tanıtmak amacıyla kullanıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/12/05/Fransiz-Figaro-dergisi-Ermeni-halkının-tarihi/240649