Ermenistan, Birinci Karabağ savaşında ölen 10 kişinin kemiklerini Azerbaycan’a teslim etti

1 Aralık’ta Ermeni tarafı, Birinci Karabağ savaşında 10 Azerbaycanlı’nın kemiklerini ve 4 cesedin olası yerlerini gösteren 2 haritayı Azerbaycan tarafına teslim etti.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisinden yapılan açıklamaya göre böylece 9 Kasım 2020 tarihinden bugüne kadar Ermeni tarafı, Birinci Karabağ Savaşı’nda hayatını kaybeden 140 kişinin kemiklerini ve 5 haritayı Azerbaycan tarafına teslim etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/12/05/Ermenistan-Azerbaycan-Karabağ/240641