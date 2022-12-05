Daron Acemoğlu Ermenistan’ın ekonomik krizini çözememişti

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CHP’nin ekonomi kurmayları arasında bulunan Daron Acemoğlu, daha önce de ekonomik krize savrulan Ermenistan hükümetinde görevde bulundu. Acemoğlu’nın krize çözüm olması beklenirler ülkede işler daha da kötüye gitmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İkinci Yüzyıla Çağrı” programı dün İstanbul’da düzenlendi.

Gerçekleştirilen toplantıda Kılıçdaroğlu, toplantıda tartışmaları da beraberinde getiren ekonomi kurmaylarını tanıttı.

Tanıtılan isimler arasında danışmanlığını yaptığı Portekiz ve İspanya ekonomilerini batırmakla suçlanan ABD’li Jeremy Rifkin yanı sıra Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nun da vardı.

ERMENİS’TAN EKONOMİSİ DAHA KÖTÜ OLMUŞTU

Ermeni Başbakan Nİkol Paşinyan, 2018 yılında göreve geldikten sonra Acemoğlu’nu Ermenistan’a davet etmiş ve Ermenistan’ın ekonomisinin yeniden yapılandırılması için yardım istemişti. Acemoğlu’ndan yardım alan Paşinyan, Ermenistan’ı daha kötü bir hale soktu.

https://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/3283224-daron-acemoglu-ermenistanin-ekonomik-krizini-cozememisti