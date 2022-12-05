CHP’ye düşmanlık yapan bir yazı örneği￼

Ahmet Hakan

3 Aralık toplantısı enfesti. Resmen bilim ziyafeti vardı. Oh be! Ne kadar da özlemişiz bilimi.

Jeremy Rifkin döktürdü ki ne döktürdü! “Sıfır karbon emisyonu” dedi Jeremy Bey. Şahane! Harika! Tabii anlayana.

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Kemal Kılıçdaroğlu, bu işi öğrenmiş. Büyük heyecan yarattı. Türkiye, böyle bir vizyon görmedi.

Fakat bilime nasıl da susamışız. Bilime doyurdu bizi Kılıçdaroğlu. Siyaset üstübir toplantı yaptı adam. Şahane!

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Ortaya konan bu vizyon, Türkiye için üç gömlek fazla. Bizim ahali pek anlamaz ama olsun.

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Üstüme bilim atın biraz. Bilim. Bilim. Bilim. Oh! Çok iyi geldi

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3 Aralık’ta tarihi bir destan yazıldı İstanbul’da. Artık Kılıçdaroğlu’nu kimse tutamaz.

SELVİ HANIM’IN UYUMASI

Sevmiyorum böyle şeylere takılınmasını. Koskoca toplantının bir fotoğraf karesine indirgenmesini kabul edemiyorum.

Bir anın fotoğrafıdır bu. Bir anın görüntüsüdür. Buradan hoyratça alaycısonuçlar çıkarmak, hiç bana göre bir şey değil.

Nitekim COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı Hanımefendi’nin…

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Varsa toplantıyla ilgili dişe dokunur bir eleştirin, onu söylersin. Bir Hanımefendi’nin bir anlık fotoğraf karesiyle olmaz bu işler.

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Selvi Hanım’ın başına gelenin aynısının yarın senin kıymet verdiğin birinin başına gelmeyeceğinin garantisi mi var?

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Hani siyasi rekabete hanımefendiler karıştırılmayacaktı? Hani yazılı olmayan böyle bir nezaket anlaşmamız vardı? Ne oldu ona?

PAZARLAMADA İYİ İLETİŞİMDE FACİA

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç’ın yaptığı açıklamalara ŞOK adlı market zincirinden itiraz geldi.

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ŞOK’un rahatsız olduğu temel unsur, tabii ki Galip Aykaç’ın üslubu.

Galip Bey üslubunu hiç bozmasaydı ve sadece kendilerini ifade etmekle yetinseydi…

Böyle bir ihtilaf çıkmayacaktı.

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Süpermarket zincirleri oluşturmak, bu alanda büyük başarı kazanmak, perakende sektöründe atılım yapmak… Bunlar önemli işler.

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Ancak böyle bir alanda devleşirken…

İletişimi es geçmek olmaz.

İletişim alanı, küçümsenecek, es geçilecek, dudak bükülecek bir alan değildir.

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Bu alana karşı sergilenen kayıtsızlık, binbir emekle kurulan devasa yapının büyük hasarlar almasına yol açabilir.

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Sanırım Galip Aykaç ve BİM yönetimi…

Bugünlerde bir yandan oluşan hasarı tamir etmenin yollarını arıyordur, bir yandan da “iletişim” alanına yatırım yapmaya başlamıştır.

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Son dakika: Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği başkanlığından istifa ettiğini duyurdu. Ama kararının ŞOK’un dilekçesinde yer alan talep ve içerikle hiçbir ilgisi olmadığını özellikle belirterek…

TADINI KAÇIRDIN NECMETTİN BEY

CHP’ye danışmanlık yapacağı duyurulan Daron Acemoğlu’nu eleştireceğim diye şöyle bir paylaşım yapmış Necmettin Batırel:

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“Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesini FETÖ’nün övdüğü Ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış, kan çekmiştir.”

Ne kadar ayıp. Ne kadar ırkçı. Ne kadar ötekileştirici. Ne kadar çirkin.

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Yıllar önce Özgür Demirtaş ile çıktığı Tarafsız Bölge’deki sözleri nedeniyle çok uzun bir süredir eğlenceli videoların kahramanı haline gelen Necmettin Batırel’i hep tebessümle anıyordum.

Ama bundan sonra kaşlarımı çatarak anımsayacağım kendisini.

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Ne demek kan çekmiştir?

Yahu bu ülkede geçen sene Ermeni bir kaymakam atandı bir ilçeye. Batırel’in kafasıyla yapılmadı o devrim. Bambaşka bir kafayla yapıldı.

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Markar Esayan diye AK Partili Ermeni bir milletvekili vardı. Genç yaşta hayatını kaybetti. Hâlâ AK Parti tarafından çok büyük bir özlemle ve saygıyla anılıyor.

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Markar Esayan’ı özlemle anan AK Parti ve Necmettin Bey’in bu çirkin yaklaşımı… Asla uzlaşmaz.

Uzlaşmamalı.

EN KATI REJİME GERİ ADIM ATTIRAN KAHRAMAN KADINLAR

İRAN’da rejim, yeni kararlar almış.

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Başörtüsü yasası gözden geçirilecekmiş.

Ahlak polisliği kurumu lağvediliyormuş.

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İşte budur!

Dünyanın en katı rejimi, kadın direnişi karşısında daha fazla dayanamadı.

Bu sonucun kahramanı, direnen kadınlardır.

Keşke ta en başta hedef, “Rejimi devirmek yerine rejime geri adım attırmak” olsaydı.

Çok daha temiz, çok daha sonuç alıcı, çok daha organik, çok daha milli bir hareket ortaya konmuş olunurdu.

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Neyse… Eğer rejim aldatmıyorsa ve gerçekten “Atacağım” dediği adımları atacaksa… Enfes bir şey çıkmış olacak ortaya.

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/chpye-dusmanlik-yapan-bir-yazi-ornegi-42182212