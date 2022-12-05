Bursa bayrağı Şuşa’ya devrediyor

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İhsan Aydın

2022 Türk Dünyası Kültür Başkeni unvanı verilen Bursa, dolu dolu geçen bir etkinlik yılının ardından bayrağıAzerbaycan’ın Ermeni işgalinden kurtarılan Karabağ topraklarındaki Şuşa kentine devrediyor.

9 Aralık Cuma akşamı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek kapanış töreninde Türk Dünyası Kültür Başkentliği bayrağı Şuşa kentinden gelecek Azerbaycanlıyöneticilere devredilecek.

Büyükşehir Belediyesi cephesinde kapanış ve bayrak teslim töreninin sorunsuz tamamlanması için hummalı bir çalışma var.

Yıl boyu etkinlikleri gerçekleştiren Kültür AŞ’nin kapanışı da görkemli bir final ile yapmak için titiz çalışma yaptığını görüyoruz.

Tofaş Spor Salonu’ndaki muhteşem açılış gösterisinin ardından büyük bir kapanış beklenmiyor ama artık Bursa bu unvanı en iyi şekilde değerlendiren kent olarak onlarca etkinlikle TÜRKSOY tarihine damgasını vurmuş olacak.

Bu arada Kültür AŞ’ye de bir parantez açmak gerekiyor.



Büyükşehir Belediyesi’nce Türk Dünyası Kültür Başkentiunvanı etkinliklerini düzenlemesi için görevlendirilen Kültür AŞ’nin de başarılı bir performans sergilediğini düşünüyoruz.

Yıl boyu hem Bursa hem de yurtdışındaki etkinliklerin sorunsuz tamamlanmasında şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin büyük gayretleri söz konusu.

Bu açıdan Kültür AŞ’nin de böylece büyük bir uluslararası organizasyondan kapanış töreni ile birlikte alnın akıyla çıkacağını söyleyebiliriz.

Bunun aynı zamanda Kültür AŞ’ye, yöneticilerine ve çalışanlarına da büyük bir deneyim kazandırdığını eklemek istiyoruz.

Şuşa, 9 Aralık’ta devralacağı bayrakla 2023 Türk Dünyası Kültür Başkentiunvanını en iyi şekilde değerlendirecek bir program hazırlığına koyulacak.

“Bursa’dan Şuşa’ya” adlı bayrak devir töreninin hemen ardından Karabağtopraklarında da Türk Dünyası Kültür Başkentliği heyecanı başlayacak.

Bu unvanın aynı zamanda, Ermeni işgali ile yakılıp yıkılan, tarumar edilen Karabağ’daki Azerbaycan şehirlerinin yeniden ihyasını da hızlandıracağına inanıyoruz.

Türk Dünyası’nda gözler artık yeni yıl ile birlikte Şuşa’da olacak.

Dündar’ın acı gününde yanındaydılar

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar suyun öteki yakasında zor şartlar altında anavatana göçüp, burada okuyan ve Bursa siyasetinde yer edinen isimdi.

Önceki akşam ata topraklarından aldığı bir haberle sarsıldı. Babası Hacı Hüseyin Dündar (82), Yunanistan’ın Gümülcine şehrine bağlı Dündarlı Köyü’nde yaşamını yitirdi.

Dündar, haberi alır almaz yola çıktı.

Başkan Dündar’ı bu en acı gününde yalnız bırakmamak üzere Türkiye’den de yola çıkanlar vardı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz Başkan Dündar’ın acılı gününde yanında olan isimlerdi. Yunanistan’daki Türk kökenli siyasetçilerle Türk diplomatlarının da cenaze törenine katıldıkları görüldü.

Dün ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Dündar’ı telefonla arayarak taziyesini ilettiği görüntüler paylaşıldı.

Vize sorunu olmasa Bursa’dan ve Türkiye’den aslında daha çok siyasetçinin ve dostunun Dündar’ı yalnız bırakmayacağını biliyoruz.

Yunanistan, sınırdan kolay aşılıp gidilebilecek komşu bir ülke değil.

Burada doğmuşların bile zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını biliyoruz.

Bize de bu vesileyle Dündar’a ve ailesine sabır, merhum babasına da yüce Allah’tan rahmet diliyoruz.

Özel gereksinimlilerin kaymakamı ziyaretleri

3 Aralık Dünya Engelliler Günügeçti ama Büyükorhanilçemizden de yürekleri ısıtacak bir fotoğraf düştü sosyal medyaya.

Büyükorhan ilçesinde yaşayan özel gereksinimli yurttaşlarımız dün Kaymakam Furkan Öztürk’ü makamında ziyaret etmişler.

Büyükorhan’ın sevilen, sayılan bu özel insanlarıyla objektiflere samimi sıcak bir fotoğraf veren Kaymakam Öztürk’ün onların sorun ve isteklerini dinlediğini öğrendik.

Devletin en şefkatli ve sıcak elini üzerilerinde hisseden yurttaşlarımızın mutluluğu da zaten fotoğraf karelerine yansımış.

Kaymakam Öztürk’ün ilçede ihtiyaç sahibi kimi yurttaşlara özel ilgisinin bulunduğunu ve onların ihtiyaçlarının karşılanması ve desteklenmesine de bireysel katkılar yaptığını da duymuştuk. Son fotoğraf karesi de bunu yansıtmış. Devlet vatandaş kaynaşmasının en güzel karelerinden biri olmuş.

Genç kaymakamımızı tebrik ediyoruz.

Devletin bu sıcak eli özel gereksinimli hemşerilerimizin yaşama sevincini daha da artıracaktır.

https://www.olay.com.tr/yazar/ihsan-aydin/bursa-bayragi-susaya-devrediyor-1071866