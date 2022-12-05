Beyoğlu Üç Horan için aday sayısı netleşti: 91 aday başvurdu￼

İşhan Erdinç

25 Aralık Pazar günü yapılacak Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı seçimlerine aday olan isimler kesinleşti. Beyoğlu Üç Horan Seçim Tertip Heyeti’ne bireysel olarak yapılan başvurular daha sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne iletildi. İsimler, seçime 21 gün kala, 4 Aralık Pazartesi günü, Beyoğlu Üç Horan Kilisesi’ne asıldı.

İsimler, seçim gününe kadar askıda kalacak.

Beyoğlu Üç Horan yönetimi blok liste yerine çarşaf liste kararı almıştı. Bu karara oy verme ve oy tasnifini uzatacağı için itiraz edilmiş ancak VGM sürece müdahale etmemişti.



Bunun üzerine yönetime aday listeler bireysel olarak başvuru kararı aldı. Çarşaf liste sisteminde adaylar liste oluşturarak seçime girebiliyor ancak başvurular ve oy verme süreci bireysel olmak zorunda. En çok oyu alan 9 kişi yeni yönetim kurulunu oluşturacak.



Agos olarak geçtiğimiz hafta 60’ı aşkın ismin bireysel başvuru yaptığını yazmıştık.



Askı sürecinin dün (4 Aralık) başlamasıyla 91 kişinin bireysel başvuru yaptığı ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başvuruların onaylandığı ortaya çıktı. Mevcut yönetimden başkan Simon Çekem ve yönetim kurulu üyesi Berrin Dayan da yeniden aday oldu.



Seçime aday olan 91 kişinin isimleri şöyle:

Aydınlık Gelecek Beyoğlu grubu

Nersez Aksel Topalyan

Agop Beştepe

Aren Dadıroğlu

Şeyda Ergan Nanyan

Ayk Nalbantkazaroğlu

Haçik Canel

Şuşanik Yenice

Rafi Süzme

Nevzat Demirci

Azat Zare Karakaş

Kami Çankırı

Lena Yeniyorgan

Piligos Piyer Taşhan

Sayat Gürün

Taşkın Özdemir

Birlikte Güvenle Beyoğlu

Takvor Anan

Karin Bozkurt

Juliet Kostanoğlu

Hakan Alan

Herman Poladyan

Sevan Karabetoğlu

Ari Çolak

Sayat Temelci

Garbis Çapkan

Milena Timurcuoğlu

Ersan Arsen Hubeseryan

Beyoğlu Halkın Listesi

Aslan Güner

Arden Yanar

Aret Mıgırdiçoğlu

Karabet Çidem

Galust Sar

Larissa Ökke

Fesih Kap

Arman Yeşiltepe

Polyanna Pursuk

Aras Arat Baharoğlu

Sevan Yanıkoğlu

Aleks Can Çidem

Aziz Kap

Artin Karacaoğlu

Arda Karanfiloğlu

Roy Yontan

Beyoğlu Sevgi Birliği

Vakfın eski yöneticilerinin oluşturduğu Sevgi Birliği grubunda Boğos Yılan, Aret Akpolat, Arto Akay, Ani Hamamciyan ve Ardos Yaştangaçkol var.

Bağımsız adaylar

Simon Çekem

Alis Hamparsunoğlu

Aras Kasap

Arat Bal

Arman Sucu

Berrin Dayan

Nuran Menekşe

Sayıng Şake Ersan

Canik Selimeciyan

Gülbek (Aret) Açık

Murat İçlinalça

Murat Menekşe

Garen Kuyumcuyan

Savarş Citciyan

İsa Aydın

Nıvart Siyanosyan

Nuran Horhoryan

Sayat Devletyan

Yeliz Ayvalı Horhoryan

Tamar Haşaryan

Burag Erikin

Erol Nubar Güzeldevletyan

Aras Meneşyan

Arda Kabadayı

Arda Keşişyan

Aren Bağ

Aren Özber

Miran Pırgiç Gültekin

Ari Gümüşoğlu

Aritun Hançer

Artar Bağcı

Atam Arslan

Misak Silahlı

Karabet Yayla

Karolin Sarı

Jan Azinyan

Najda Şadyan

Karabet Orunöz

Sayat Avedikyan

Kenan Yenice

Sadık Bakırcıoğlu

Selina Doğan

Turan Arık

Mıgırdiç Gülezyan

Sandık kurulacak yerler: Esayan, Boyacıköy, Eyüp Surp Yeğya ve Ortaköy



Beyoğlu Seçim Tertip Heyeti, Üç Horan Kilisesi’nin yanı sıra seçim sandıklarının Taksim Esayan Okulu, Ortaköy, Boyacıköy ve Eyüp Surp Yeğya kiliselerine kurulmasına karar verdi. Sandık yerleri VBM tarafından onaylandı. Ancak Toplum içinden sandık yerlerinin daha kapsayıcı olması için değiştirilmesine yönelik itirazların yapılması bekleniyor.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27871/beyoglu-uc-horan-icin-aday-sayisi-netlesti-91-aday-basvurdu