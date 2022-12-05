Beyoğlu Üç Horan için aday sayısı netleşti: 91 aday başvurdu￼

25 Aralık Pazar günü yapılacak Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı seçimlerine aday olan isimler kesinleşti. Beyoğlu Üç Horan Seçim Tertip Heyeti’ne bireysel olarak yapılan başvurular daha sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne iletildi. İsimler, seçime 21 gün kala, 4 Aralık Pazartesi günü, Beyoğlu Üç Horan Kilisesi’ne asıldı.
İsimler, seçim gününe kadar askıda kalacak.
Beyoğlu Üç Horan yönetimi blok liste yerine çarşaf liste kararı almıştı. Bu karara oy verme ve oy tasnifini uzatacağı için itiraz edilmiş ancak VGM sürece müdahale etmemişti.
Bunun üzerine yönetime aday listeler bireysel olarak başvuru kararı aldı. Çarşaf liste sisteminde adaylar liste oluşturarak seçime girebiliyor ancak başvurular ve oy verme süreci bireysel olmak zorunda. En çok oyu alan 9 kişi yeni yönetim kurulunu oluşturacak.
Agos olarak geçtiğimiz hafta 60’ı aşkın ismin bireysel başvuru yaptığını yazmıştık.
Askı sürecinin dün (4 Aralık) başlamasıyla 91 kişinin bireysel başvuru yaptığı ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başvuruların onaylandığı ortaya çıktı. Mevcut yönetimden başkan Simon Çekem ve yönetim kurulu üyesi Berrin Dayan da yeniden aday oldu.
Seçime aday olan 91 kişinin isimleri şöyle:
Aydınlık Gelecek Beyoğlu grubu
Nersez Aksel Topalyan
Agop Beştepe
Aren Dadıroğlu
Şeyda Ergan Nanyan
Ayk Nalbantkazaroğlu
Haçik Canel
Şuşanik Yenice
Rafi Süzme
Nevzat Demirci
Azat Zare Karakaş
Kami Çankırı
Lena Yeniyorgan
Piligos Piyer Taşhan
Sayat Gürün
Taşkın Özdemir
Birlikte Güvenle Beyoğlu
Takvor Anan
Karin Bozkurt
Juliet Kostanoğlu
Hakan Alan
Herman Poladyan
Sevan Karabetoğlu
Ari Çolak
Sayat Temelci
Garbis Çapkan
Milena Timurcuoğlu
Ersan Arsen Hubeseryan
Beyoğlu Halkın Listesi
Aslan Güner
Arden Yanar
Aret Mıgırdiçoğlu
Karabet Çidem
Galust Sar
Larissa Ökke
Fesih Kap
Arman Yeşiltepe
Polyanna Pursuk
Aras Arat Baharoğlu
Sevan Yanıkoğlu
Aleks Can Çidem
Aziz Kap
Artin Karacaoğlu
Arda Karanfiloğlu
Roy Yontan
Beyoğlu Sevgi Birliği
Vakfın eski yöneticilerinin oluşturduğu Sevgi Birliği grubunda Boğos Yılan, Aret Akpolat, Arto Akay, Ani Hamamciyan ve Ardos Yaştangaçkol var.
Bağımsız adaylar
Simon Çekem
Alis Hamparsunoğlu
Aras Kasap
Arat Bal
Arman Sucu
Berrin Dayan
Nuran Menekşe
Sayıng Şake Ersan
Canik Selimeciyan
Gülbek (Aret) Açık
Murat İçlinalça
Murat Menekşe
Garen Kuyumcuyan
Savarş Citciyan
İsa Aydın
Nıvart Siyanosyan
Nuran Horhoryan
Sayat Devletyan
Yeliz Ayvalı Horhoryan
Tamar Haşaryan
Burag Erikin
Erol Nubar Güzeldevletyan
Aras Meneşyan
Arda Kabadayı
Arda Keşişyan
Aren Bağ
Aren Özber
Miran Pırgiç Gültekin
Ari Gümüşoğlu
Aritun Hançer
Artar Bağcı
Atam Arslan
Misak Silahlı
Karabet Yayla
Karolin Sarı
Jan Azinyan
Najda Şadyan
Karabet Orunöz
Sayat Avedikyan
Kenan Yenice
Sadık Bakırcıoğlu
Selina Doğan
Turan Arık
Mıgırdiç Gülezyan
Sandık kurulacak yerler: Esayan, Boyacıköy, Eyüp Surp Yeğya ve Ortaköy
Beyoğlu Seçim Tertip Heyeti, Üç Horan Kilisesi’nin yanı sıra seçim sandıklarının Taksim Esayan Okulu, Ortaköy, Boyacıköy ve Eyüp Surp Yeğya kiliselerine kurulmasına karar verdi. Sandık yerleri VBM tarafından onaylandı. Ancak Toplum içinden sandık yerlerinin daha kapsayıcı olması için değiştirilmesine yönelik itirazların yapılması bekleniyor.
https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27871/beyoglu-uc-horan-icin-aday-sayisi-netlesti-91-aday-basvurdu
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