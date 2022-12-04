Seçimlerin galiplerinden ilk değerlendirmeler￼

Peşpeşe vakıf seçimlerini gerçekleştiren Ermeni toplumu bu Pazar da on vakfın yönetimi kurullarını yenilemek için sandık başına gitti. Rumelihisarı’nda Mavi, Kuzguncuk’ta Sarı, Balat’ta Mavi, Üsküdar Surp Garabed’de Sarı Liste kazandı. Dört vakıfta da mevcut yönetimlere rakip listeler kazandı. Surp Garabed ve Kuzguncuk’ta aynı liste kazanmış oldu. Altı vakıfta tek liste ile seçime gidildi. Seçimlerin galipleri ilk değerlendirmeleri Agos’a yaptı.

İŞHAN ERDİNÇ-MİRAN MANUKYAN

Rumelihisarı

Rumelihisarı Surp Santuht Kilisesi Vakfı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Mavi Liste kazandı. Vakfı, Şahnar Dülger Boşnak ve Oşin Polat eşbaşkanlık şeklinde yönetecek.

Rumelihisarı Mavi Liste. Şahnar Dülger Boşnak, ön sıra soldan üçüncü (FOTO: İşhan Erdinç)

Eşbaşkan Şahnar Dülger Boşnak, seçim sonrası Agos’a konuştu ve şunları söyledi:

“Çok başarılı seçim süreci geçirdik. Adaylık takibi, birlikte olmak, toplantılar… Azimle çalıştık, hiç boşluk vermedik. Karşımızdaki rakibi önemsedik ve hiç boş bırakmadık. Ekiptekiler benim genç kardeşlerim. Ben geçmişi temsil ediyorum, onlar geleceği temsil ediyor. Bizim İstanbul’da olduğu kadar yurtdışında da bir sürü Rumelihisarlılarımız var. Geçmişimiz var, mezarlığımızda büyüklerimiz yatıyor. Benim annem halen orada yaşıyor. Ben evime kavuştum. Hepimiz kilisemize kavuştuk. Hepimiz o kadar mutlu olduk ki yurtdışındakiler de mutlu oldu. Bundan sonra şeffaf olarak her şeyi açıklayacağız. Bütün yapacağımız projeler, etkinlikler hepsi için Rumelihisarı’nın kapısı sonuna kadar açılacak ve herkes girecek. Bizi tenkit edecekler, hatalarımızı söyleyecekler ki düzeltebilelim. Herkesi de dinlemeye hazırız. Bundan önceki yönetime çok teşekkür ediyoruz. Kendilerinin 20 yıl gibi geçmişi var. Kilisemize verdikleri emeklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da biz daha doğrusu gençler götürecekler. Onlar da onların çocuklarına devredecek. Çünkü arkadan gençler geliyor.”



Balat Mavi Liste. Agop Dursun, ortada. (FOTO: İşhan Erdinç)

Balat

Balat Surp Hıreşdagabet Kilisesi Vakfı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre Mavi Liste kazandı. Liste’nin başkan adayı Agop Dursun, seçim sonrası Agos’a konuştu. Dursun, “Cemaate hayırlı olsun” derken, toplumun gösterdiği teveccüh için teşekkür etti ve “Elimizden geldiğince canla başla en iyi şekilde ihtiyaçları karşılayacağız’ dedi.

Üsküdar Surp Garabed

Kuzguncuk ve Üsküdar Surp Garabed’de aynı liste, yani Sarı Liste kazandı.

Sarı Liste’den Rafi Kirkoryan’ın Surp Garabed’de başkan olması bekleniyor. Kirkoryan şunları söyledi:

“Gerçekten çok heyacanlıyız, dört oy farkla kazandık. Hakkımızda çok fazla iddiada bulunuldu, suçlamalar yapıldı, bizler çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Halkın bize verdiği bu güveni boşa çıkartmayacağız, çalışarak elimizden geleni yapacağız. Önceki yönetime katkılarından dolayı teşekkür ederiz. İlk olarak vakfımızın bir envanterini çıkaracağız, çünkü elimizde hiç bir veri yok. Mezarlığımız ve kilisemiz için projelerimiz var biz verileri elimize almadan şu an net bir şey söyleyemiyoruz. Kuzguncuk’taki listeyi de kazandığımız için Kuzguncuk’la beraber güçlü bir şekilde çalışacağız.”

Kuzguncuk

Kuzguncuk’ta Sarı Liste’den Masis Kuyumcu’nun başkan olması bekleniyor. Sorularımızı Sarı Liste’den Karin Kürkçüoğlu Işıkçı yanıtladı. Işıkçı şunları söyledi:



“Çok mutluyuz. Çünkü özellikle emek harcadığımız bir süreçti. Bu anlamda tüm arkadaşlarım, burada çok ciddi değer kattı. Biz çok farklı kollarda çalışmış ve deneyim sahibi kişileriz. Ben her zaman bunu söylüyorum, aramızda uyumlu çalışıyoruz ve bir güven ortamı var. Bu güven ortamı bizi tetikliyor, birbirimize inanılmaz güveniyoruz. Vizyonumuz, atalarımızdan bize miras olan vakıflarımızı korumak, geliştirmek ve bizden sonrakilere aktarmak. Bu bizim için o kadar önemli ki bizim vizyonumuz tamamen bu. Dürüst, şeffaf, etik, gençleri kucaklayan özellikle de herkesi kucaklayan bir vakıf olmayı hedefliyoruz. Böyle değerlerimiz var. Canla başla çalışacağız, bu bizim çok önemli. Çünkü baktığınızda bir vakıf olarak en önemli şey nedir? Dil, din ve kültür. Dilimiz zaten okullarımızda, bununla ilgili eğitimler var. Vakıflar ve kiliseler din konusunda çok ön planda. Kültür için birçok farklı şeyler yapmayı planlıyoruz. İlk etapta söyleyeceğim şeyler bunlar. Projelerimiz için öncelikle şuna bakmamız lazım; biz etik olarak şu anda herhangi bir finansal yapıya sahip değiliz. Öncelikli olarak finansal rakamların, bilançoların gözden geçirilmesi gerekiyor. Bir projeyi üstlenecek olursanız önce bakarsınız, sizden önce o projede neler yapılmış? Ben bundan sonra o proje için neler yapabilirim? Bu anlamda da tamamen biz önce finansal rakamlara bakacağız ve projelerimizi etap etap devreye sokacağız. Projelerimizin başında gençlerimiz geliyor. Çünkü gençler bizim geleceğimiz. Burslar da sadece başarı bursu değil fırsat eşitliği. Çünkü gençlerimizin bundan sonrasında farklı yetkinlik ve becerilere ulaşmaları ve fırsat eşitliğine sahip olmaları için daha farklı desteklere ihtiyaçları olabilir.”

(Listeler ve seçim sonuçları için bkz: On vakıfta seçim: R.Hisarı’nda Mavi, Kuzguncuk’ta Sarı, Balat’ta Mavi, Üsküdar Surp Garabed’de Sarı Liste kazandı )

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27869/secimlerin-galiplerinden-ilk-degerlendirmeler