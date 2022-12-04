Özgür Demirtaş’tan Necmettin Batırel’e: Daron’un ayakkabısının bağcığı olamazsınız

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, katıldığı bir canlı yayında tartıştığı ve “şakkadanak” çıkışıyla tanınan Necmettin Batırel‘in CHP’nin vizyon belgesiyle ilgili paylaşımına tepki gösterdi. “Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesini FETÖ’nün övdüğü Ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış kan çekmiştir” ifadelerini kullanan Batıral’e yanıt veren Demirtaş, “Prof Dr. Daron Acemoğlu TC vatandaşıdır. Daron’un ayakkabısının bağcığı olamazsınız.”ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün (3 Aralık), İkinci Yüzyıla Çağrı beyannamesi kapsamında, “ekonomide ve endüstriyel dönüşümde Şampiyonlar Ligi kadrosunu” tanıttı. Kadroda yer alan “İkinci Yüzyıla Çağrı” başlıklı toplantıda; dünyanın önde gelen ekonomistlerinden, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MİT) öğretim üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu danışmanlar arasında yer aldı.

Prof. Dr. Acemoğlu’nun kadroda yer alması ve programda konuşma yapması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Batırel, “Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesini FETÖ’nün övdüğü ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış kan çekmiştir” diye yazdı.

Paylaşımı alıntılayan Demirtaş, “Necmettin bey yaşınıza saygımdan ve sizinle çıktığım TV yayınından ötürü şahsınıza yapılan saldırılardan rahatsız olduğumdan için ses çıkarmayayım diyorum ama YETER. Prof Dr. Daron Acemoğlu TC vatandaşıdır. Daron’un ayakkabısının bağcığı olamazsınız. Feci sinirlendim” ifadelerini kullandı.

Demirtaş, Batırel’e tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

“Bu twit hem ırkçı hem de haddini bilmez bir twittir. Daron Acemoğlu denen kişinin Dünya Ekonomi-Finans Profları üzerindeki etkisi sizin vücudunuzdaki hücre sayısından fazla. Nobele gümbür gümbür giden, bizleri gururlandıran bir hoca hakkında bu şekilde konuşmanız KORKUNÇ”

https://t24.com.tr/haber/ozgur-demirtas-tan-necmettin-batirel-e-daron-nun-ayakkabisinin-bagcigi-olamazsiniz,1076614