KARAGÖZYAN İLKÖĞRETİM OKULU’NUN YÜZÜNCÜ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

Karagözyan İlköğretim Okulu’nun kuruluşunun 100. yılı için hazırlanan anı kitabının tanıtımı, 3 Aralık 2022, Cumartesi akşam üzeri, okul salonunda gerçekleştirildi.

Tanıtım gününe, Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri, ruhaniler, vakıf yönetim kurulu üyeleri, müdür ve kültür severler katıldı.

Program, okul öğretmenlerinden Mari Arzuman’ın açılış konuşması ile başladı.

Daha sonra Okul Müdürü Narod Veronik Kuruğoğlu, okul tarihinin önemli başlıklarından bahsetti.

Ardından anı kitabını hazırlayan Sirvart Malhasyan sahneye davet edilerek kitabın hazırlanış aşamaları ve yararlanılan kaynaklar hakkında bilgiler verdi. Her kurumun arşiv kayıtlarının tutulması ve mevcut belgelerin iyi muhafaza edilmesinin önemine değindi. Basının önemine de vurgu yaptı. Büyük çalışmanın hazırlanmasında yazılarıyla veya çeşitli şekillerde emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmasının sonunda böyle bir çalışmanın ortaya çıkmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ve hem tarihimizi öğrenmek hem de gelecek nesillere aktarmak açısından böyle çalışmalara ihtiyacımız olduğunu dile getirdi.

Karagözyan İlköğretim Okulu’nun eski öğrencilerinden ve şimdi aynı kurumun yönetim kurulu başkanı olan Dikran Gülmezgil de bir konuşma yaparak, Karagözyan Okulu’nun önemini vurgulayarak, böyle bir çalışmanın ortaya çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yüzüncü yıl komisyonu üyeleri ve katkıda bulunanlar sahneye davet edildi ve her birine birer kitap hediye edildi. Ayrıca anı kitabının yayınlanmasına sponsor olan Hayk Arslanyan’a, Dikran Gülmezgil’e ve Sarkis Külegeç’e birer plaket takdim edildi.

Okulun 100. yıl kitabından alınan fotoğraflar, 100.yıl etkinlikleri ve günlük yaşantısına ait fotoğraflardan oluşan barkovizyon gösterisi düzenlendi.

Kapanış konuşmasını Patrik Hazretleri yaptı. Karagözyan Yetimhanesi’nin, I. ve II. Dünya Savaşı’nın zorlu yıllarında yetimlere sahip çıkma mücadelesinin simgesi olduğunu, milletimizin muhtaç evlatlarına kavuşmasının hikâyesi olduğunu dile getirdi. Neredeyse hiç yetimimizin kalmadığı günümüzde Karagözyan’ın, bir ilköğretim okulu olarak üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirdiğini sözlerine ekledi.

Ruhani Önderimiz, Karagözyan İlköğretim Okulu ve yönetimini takdir ederek anı kitabını hazırlayanı, okul müdiresini, yönetim kurulunu, öğretmenleri ve tüm çalışanlarını tebrik etti.

Törenin ardından okul girişinde düzenlenen resepsiyonda katılımcılar yeni kitaptan temin edip birbirleriyle sohbet etme fırsatı buldu.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad