Başpiskoposluğa aday metropolitlerden Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalar

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Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un hayatını kaybetmesinin ardından Başpiskoposluğa talip olan “Konstantia-Ammohosto (Mağusa)” Metropoliti Vasilios ile Baf Metropoliti Georgios’un, Kıbrıs sorunuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundukları haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan demecinde, Türkiye’nin istekleri yüzünden Kıbrıs sorununun tehlikeli bir çıkmazda bulunduğunu iddia eden “Konstantia-Ammohosto (Mağusa)” Metropoliti Vasilios, demecinde, metropolitlik bölgesi içerisinde yer aldığı iddia edilen, “KKTC’deki köylerde ayin yapılmasının KKTC makamları tarafından yasaklanmasına” da değindi.

Önceki yıllarda olduğu gibi, KKTC makamlarının son aylarda KKTC topraklarında bulunan kiliselerde ayin yapmalarını yasakladığını iddia eden Vasilios, bu konuyla ilgili olarak AB kurumlarına, AB üye devletleri liderlerine, BM’ye, aynı zamanda büyükelçilikleri vasıtasıyla başka devletlerin hükümetlerine mektuplar gönderdiğini ifade etti.

Kısa süre önce Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiseri nezdinde bir girişimde bulunduğunu da söyleyen Vasilios “dini özgürlükle ilgili temel hak ihlal edilirken ve Mağusa bölge Metropolitinin, yetki alanındaki ibadet yerlerinde dini görevlerini yerine getirmesi yasaklanırken, iki toplum arasında Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) tartışılamayacağını” öne sürdü.

Demecinde, Fener Rum Patrikhanesinin Türkiye’de bulunmasıyla ilgili zorlukları göz ardı edemeyeceklerini ve bundan dolayı desteklerinin gerekli olduğunu da ifade eden Vasilios, Patrikhanenin ezelden beridir Kıbrıs Rum Kilisesinin bağımsızlığına saygı duyduğunu ve desteklediğini sözlerine ekledi.

BAF METROPOLİTİ GEORGİOS: KİLİSE ULUSAL KONUDA SÖZ SAHİBİ

Gazetede yer alan başka bir habere göre ise, kilisenin ulusal konuyla ilgili söz hakkı sahibi olduğunu savunan Baf Metropoliti Georgios, Baf’ta düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, kilisenin ulusal konuda söz sahibi olmaya devam edeceğini ifade etti.

“Kilise olmasaydı ne Helen, ne de Hristiyan Ortodoks olacaklarını, bununla birlikte işgalciler tarafından yerle bir edileceklerini” iddia eden Georgios, bu sebepten ötürü, kilisenin, ülke kurtulup insanlık hakları tüm Kıbrıs’ta tam olarak iyileştirilene kadar, ulusal konuda söz sahibi olması gerektiğini iddialarına ekledi.

https://www.kibrispostasi.com/c58-GUNEY_KIBRIS/n449998-baspiskoposluga-aday-metropolitlerden-kibris-sorunuyla-ilgili-aciklamalar