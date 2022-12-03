Türkiye’de Din, İnanç veya İnançsızlık Temelli Nefret Suçları 2021 Raporu yayınlandı

İnanç Özgürlüğü Girişimi’nin hazırladığı Türkiye’de Din, İnanç veya İnançsızlık Temelli Nefret Suçları 2021 raporu yayınlandı. Raporun tümüne ulaşmak için buraya tıklayın.

Rapor, nefret suçlarının önlenmesine ve nefret suçlarıyla ilgili cezasızlıkların önüne geçmeye katkı sunmayı amaçlıyor.

Raporda, 2021 yılında Türkiye’de yaşanan din, inanç veya inançsızlık temelli nefret suçlarıyla ilgili izleme çalışmasından elde edilen veriler uluslararası insan hakları standartları temel alınarak inceleniyor. Rapor, İnanç Özgürlüğü Girişimi ekibi Funda Tekin ve Dr. Mine Yıldırım tarafından kaleme alınırken, Dr. Aras Türay sunuş yazısıyla rapora katkı sunuyor.

İzleme çalışması kapsamında, Ocak – Aralık 2021 aralığında din, inanç veya inançsızlıkla bağlantılı önyargı saikiyle işlenmiş 29 nefret suçu veya olayı tespit edildi.

2021 yılı döneminde, erişilebilen verilere göre;

Aleviler 12,

Hristiyanlar 10,

Yahudiler 5,

Ateistler 2 nefret suçu veya olayının hedefi oldu.

Raporda yer alan Yahudiler’e karşı işlenen nefret suçları,

Şubat 2021’de Manisa Akhisar’daki Yahudi mezarlığının tabelasının 2 yıl içerisinde ikinci defa tahrip edilmesi,

Mart 2021’de Diyarbakır Çermik’teki sinagogun tahrip edilmesi,

Mart 2021’de gazeteci Karel Valansi’nin Takvim Gazetesi tarafından hedef gösterilmesi,

Mart 2021’de İstanbul Fatih’teki Kasturya Sinagogu’nun kapısının ve kalıntılarının ateşe verilmesi,

Mayıs 2021’de Şalom Gazetesi’nin İBDA Siber Cephesi tarafından hacklenmesi

olarak sıralandı.

https://www.avlaremoz.com/2022/12/02/turkiyede-din-inanc-veya-inancsizlik-temelli-nefret-suclari-2021-raporu-yayinlandi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=turkiyede-din-inanc-veya-inancsizlik-temelli-nefret-suclari-2021-raporu-yayinlandi