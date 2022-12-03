BÜYÜKDERE VAKFI SEÇİMLERİ MAVİ LİSTE ADAYLARININ ZİYARETİ

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri, 2 Aralık 2022, Cuma, Büyükdere S. Hripsimyants Kilisesi Vakfı seçimi mavi liste adaylarını kabul etti.
Ziyaretçileri karşılayan Patrik Hazretleri, seçim öncesinde adayların ruhani merkezlerini ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyaretçiler, kendilerini kabul ettiği için Patrik Hazretleri’ne teşekkür ettikten sonra, tek tek söz alarak kısa biyografik bilgiler verdiler.
Görüşmenin sonunda, Patrik Hazretleri, adaylara pederane takdislerini iletti ve seçim çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad
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