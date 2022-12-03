Büyükdere Seçim Tertip Heyeti 4 semtte sandık kurma kararı aldı￼

Büyükdere Vakfı Seçim Tertip Heyeti 17 Aralık Cumartesi günü yapılacak vakıf yönetimi seçimi için tek merkezde sandık kurma kararı almıştı. İtirazların ardından heyet, 4 semtte sandık kurma kararı aldı.

Seçim Tertip Heyeti’nden yapılan açıklama şöyle:

“Büyükdere Surp Hripsimyans Kilisesi Vakfı Seçim Tertip Heyeti olarak Vakfımızın Yönetim Kurulu Seçimlerini 17.12.2022 Cumartesi günü Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmenliğine uygun bir şekilde yapılacaktır.

Seçim Tertip Heyeti tarafından seçime katılımın olumsuz etkilenmemesi oy kullanma işleminde sıkıntı yaşanmaması için seçmenlerin kolay bir şekilde demokratik haklarını kullanabilecekleri tüm ortam ve imkanlar güvenli bir şekilde sağlanacaktır.

Seçim Tertip Heyetimiz Güvenli bir seçim yapabilmek Seçim ve Sandık Güvenliğini sağlayıp adilane bir seçim için Yalnızca Büyükdere Kilisesine sandık koyarak seçimi yapmayı tasarlamıştı. Ancak Seçim Tertip Heyetimiz toplanarak 4 Vakıf kilisesi Salonuna sandık koymayı uygun görmüştür.

1-SURP HRİPSİMYANS ERMENİ KİLİSESİ SALONU BÜYÜKDERE SARIYER

2-YEREVMAN SURP HAÇ ERMENİ KİLİSESİ KURU ÇEŞME BEŞİKTAŞ

3-SURP YEĞYA ERMENİ KİLİSESİ EYÜP SULTAN

4-SURP SANTUHT ERMENİ KİLİSESİ SALONU RUMELİ HİSAR SARIYER

Seçim Kurulumuz Seçimleri yapacağımız 4 Vakıfta gelecek seçmenlere yeteri kadar Sandık bulunduracaktır. Yedekleri de mevcut olacaktır.

Seçimlerin Cemaate hayırlı olmasını dilerim

Büyükdere Surp Hripsimyans Ermeni Kilisesi Vakfı

Seçim Tertip Heyeti

Başkan Lale TUNÇ”

Dün akşam (2 Aralık) Feriköy, Samatya ve Şişli Karagözyan vakıfları bir basın toplantısı düzenleyerek seçmenlerin daha kolay oy kullanabilmesi için kendi semtlerinde de sandık kurulması çağrısında bulunmuşlardı.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27866/buyukdere-secim-tertip-heyeti-4-semtte-sandik-kurma-karari-aldi