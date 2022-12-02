Zirve Katliamı Kumpas Davasında Karar

Zirve Yayınevi’nde 18 Nisan 2007’de 1’i Alman uyruklu 3 kişinin öldürülmesi olayının , cinayetlerle ilgisi bulunmayan bazı asker ve sivil yetkililerin üzerine yıkılmasına yönelik kumpas hazırlamakla suçlanan sanıkların yargılandığı davada mahkemeden ‘davanın reddi’ kararı çıktı.

Zirve Yayınevi’nde 1’i Alman uyruklu 3 Hristiyan misyonerin öldürülmesini Fetullahçı Silahlı Terör Örgütünün (FETÖ) amacı doğrultusunda kullanma ve yönlendirme amacıyla, dönemin bazı asker ve sivil yetkililerine yalnan ifadeyle kumpas kurmakla suçlanan FETÖ mensubu 4 sanığı; ‘iftira, hürriyeti yoksun kılma ve örgüt adına suç işleme’ iddialarıyla verilen hükümler konusunda Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinin 18 yıl hapis cezası alan tutuklu sanık İlker Çınar’ın cezasını onaylayıp, tutuksuz sanıklar Mehmet Ali Badak, Özgür Birdal ve Adnan Dinçer’in cezasını ‘mükerrer yargılama’ nedeniyle bozması üzerine dava 3 sanık yönünden yeniden görülmeye başlanmıştı.

Kumpas Davası’ olarak adlandırılan davanın Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan son duruşmasında, sanıklardan Özgür Birdal mahkeme huzurunda hazır bulunurken, Adnan Dinçer SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Sanık Mehmet Ali Badak ise duruşmaya katılmadı.

SAVCI MÜTALAASINI TEKRARLADI

Bir önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunan savcı, mütalaasını tekrarladı.

Savcı, mütalaasında, “Sanıkların tespit edilen eylemlerinin silahlı terör örgütüne üye olma suçu açısından dikkate alınması gereken örgütsel nitelikte eylemler olduğu, UYAP kayıtlarına göre de sanıklar hakkında örgüt üyeliği suçundan verilen kararların olduğu, bu nedenle sanıkların üzerlerine atılı bulunan iftira ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının unsurlarının oluşmadığı belirtilerek bozma kararı verildiği, bu doğrultuda her ne kadar sanıklar Mehmet Ali Badak, Özgür Birdal, Adnan Dinçer hakkında ihbar mektupları esas alınarak iftira ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kamu davası açılmış ise de adı geçen sanıkların bölge adliye mahkemesi kararında yer aldığı üzere dosya kapsamında ihbar mektuplarının sanıklar tarafından ya da sanıkların sağladığı bilgiler sonucunda düzenlendiğine ilişkin somut bir delilin bulunmadığı, katılanlar ile ilgili sanıkların herhangi bir beyanlarının bulunmadığı, katılanların gözaltı ve tutuklanma işlemlerinin uygulanması ile ilgili olarak sanıklara izafe edilen durum ile ortaya çıkan sonuç arasında sorumluluğu aşırı derecede genişletecek şekilde illiyet bağının tesis edilemeyeceği, sanıkların tespit edilen eylemlerinin silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, sanıklar hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan devam eden ya da sonuçlanan yargılamaların bulunduğu bu haliyle kabul edilen eylemlerin mükerrer yargılama konusu olduğu anlaşılmakla” ifadelerine yer vererek, sanıklar hakkında açılan kamu davasının CMK 223/7 maddesi uyarınca reddine karar verilmesini talep etti.

Tutuksuz sanıklar Özgür Birdal ve Adnan Dinçer, istinafın verdiği kararın yerinde olduğunu ifade ederek, beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, davanın reddine karar vererek sanıkların aynı suçtan mükerrer yargılandığı gerekçesiyle önceki yargılamada verilen hükmün kaldırılmasına hükmetti.

7 Ocak 2022’de görülen davanın duruşmasında, Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) çıkarları doğrultusunda yalan ifadeyle bazı kişilerin mağdur olmasına sebebiyet verdikleri öne sürülen sanıklardan Özgür Birdal, Mehmet Ali Badak ve Adnan Dinçer’e “iftira”dan 2 yıl 9 ay 10 gün, “hürriyeti yoksun kılma” suçundan 6 yıl 8 ay, sanık İlker Çınar’a “iftira” suçundan 3 yıl 4 ay, “hürriyeti yoksun kılma” suçundan 6 yıl 8 ay, “terör örgütü FETÖ/PDY adına suç işlemek”ten 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

İLKER ÇINAR’IN CEZASI ONANMIŞTI

Malatya 5.Ağır Ceza Mahkemesinin tutuklu sanık İlker Çınar’a ‘iftira’, ‘hürriyeti yoksun kılma’ ve ‘örgüt adına suç işleme’ suçlarından 18 yıl 4 ay verdiği hapis cezası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince onanmıştı.

ÖRGÜTÜN SÖZDE JANDARMA SORUMLULARI FİRARDA

Zirve Yayınevi Cinayetleri kumpas davasında haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ’nün sözde TSK imamı ve örgütün yayın organı Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Hamdullah Bayram Öztürk, sözde teknik işlerden sorumlu yardımcısı “Metin” kod isimli Rıdvan Akovalı, sözde Jandarma Genel Komutanlığı sorumlusu “Atilla” kod adlı Suat Yiğit, örgütün Jandarma sorumluları Deniz Civelek ve Nihat Özçelik yurtdışında firarda bulunuyor.

5 SANIĞA 3’ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 39 YIL 9’AR HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Zirve Yayınevi’nde 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili yargılamada ise 28 Eylül 2016’da sanıklar Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım, Salih Gürler, Cuma Özdemir ve Hamit Çeker, “tasarlayarak adam öldürmek” suçundan 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçundan 30’ar yıl hapis ve “nitelikli yağmaya teşebbüs” suçundan 9 yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırmıştı. Ceza Yargıtay tarafından onanmıştı.

malatyahaber.com- AA

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