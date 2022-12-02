Eski futbolcumuz Can Arat’ın babası Şahin Arat son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçemizin altyapısında yetişen ve 2002-2009 yılları arasında formamızı giyen eski futbolcumuz Can Arat’ın hayatını kaybeden babası Şahin Arat için Üsküdar Surp Garabet Ermeni Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Şahin Arat’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra merhumun sevenleri ve eski futbolcularımız da katıldı.

Şahin Arat cenaze töreninin ardından Bağlarbaşı Surp Garabet Ermeni Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.

Merhum Şahin Arat’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenlerine başsağlığı dileriz.

https://www.fenerbahce.org/haberler/futbol/2022/12/eski-futbolcumuz-can-arat-in-babasi-sahin-arat-son-yolculuguna-ugurlandi