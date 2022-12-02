Ermeni şefler, Expogast Dünya Aşçılık Şampiyonasında ödüller kazandı

Ermenistan’ın Hollanda Büyükelçiliği 2. Katibi Davit Mirzakhanyan, 26-30 Kasım tarihleri ​​arasında Lüksemburg’da düzenlenen ve 12 Ermeni şeften oluşan bir ekibin de katıldığı Expogast l V&B Culinary World Cup ödül töreninde hazır bulundu.

Bu yıl 50. yılını kutlayan Expogast, dünyanın 70’e yakın ülkesinden prestijli uluslararası şefleri tek çatı altında buluşturdu.

Yarışmada “Pastacılık Sanatı” kategorisinde Ermeni şefler 1 altın, 5 gümüş, 3 bronz madalya ve 3 onur belgesi aldı

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/12/02/Ermeni-şefler-Expogast-Aşçılık/240574