Antakya Ortodoks Kilisesi’nin Vakıf Seçimi Sonuçlandı

Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Kilisesi ‘Vakıf Seçimleri’ geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Yapılan Seçim sonunda eski başkan Fadi Hurigil güven tazeleyerek yeniden Vakıf Başkanlığına seçildi. Fadi Hurigil 467 oy, rakibi Edvard Şahut da 89 oy aldı.

Bilindiği üzere, Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği gereğince Vakıf Yönetim Kurulu seçimleri bu yılın sonuna kadar yapılacak. Bu bağlamda Hatay/Antakya’da geçtiğimiz günlerde seçim heyecanı yaşandı. Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Kilisesi Vakfında, seçimlere çift listeyle gidildi. Yapılan seçim sonucunda ise 467 oy alan mevcut başkan Fadi Hurigil güven tazeleyerek yeniden seçilme başarısı gösterdi.

Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfının olağan genel kurulu 20 Kasım 2022 Pazar günü kalabalık bir katılım sonunda gerçekleştirildi. Genel Kurulda mevcut başkan Fadi Hurigil ‘Sarı’ Liste ile rakibi Edvard Şahut ise ‘Mavi’ Liste ile seçimlere katıldı. Yapılan seçimler sonrasında mevcut başkan Fadi Hurigil 467 oy alırken, rakibi Edvard Şahut da 89 oy aldı.

Seçim sonunda Seçim Tertip Heyeti tarafından yapılan açıklamada; “Değerli Cemaat Üyelerimiz! 20 Kasım 2022 Pazar günü yapılan Vakıf Yönetim Kurulu Seçimlerinde kayıtlı 732 seçmenden 583 kişi oy kullanmış olup, 27 oy geçersiz sayılmıştır.

Geçerli olan 556 oydan Sarı Liste (Başkan Adayı Sayın Fadi Hurigil) 467 oy, Mavi Liste (Başkan Adayı Sayın Edvard Şahut) 89 oy almıştır. Seçimi kazanmış olan Sayın Fadi Hurigil ve ekibini tebrik eder, başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, yeni seçilen Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri geçtiğimiz hafta da düzenlenen bir kokteyl ile tebrikleri kabul etti. Pazar Ayini Sonrasında Kilise Bahçesinde toplanan cemaat üyeleri yeni yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin tebrik ederken, tebrik törenin ardından da düzenlenen Kokteyl ile birlik ve beraberlik mesajı verildi. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

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