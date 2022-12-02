ABD’li büyükelçi adayı, Azerbaycan askerleri tarafından işlenen savaş suçlarının belgelenmesine yardım sözü verdi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, ABD’nin diğer ülkelerdeki büyükelçilerinin, özellikle de çatışma bölgelerindekilerin, politika yapıcılar olarak bu gerçekle ne yapacaklarına karar verebilmeleri için gerçeği aramaları gerektiğini söyledi.

Menendez, Azerbaycanlılar tarafından Ermeni savaş esirlerine işkence edilmesi ve öldürülmesi konusunu gündeme getirdi.

Menendez’e cevaben, Büyükelçi Tracy, Ermeni bir kadın askerin vücuduna yapılan saygısızlık videosunu izledikten sonra Ermenistan Ombudsmanı Kristinne Grigoryan ile temasa geçtiğini kaydetti. Ermenistan Ombudsmanı Ofisi, bu ve diğer videoların gerçekliğini doğruladı.

“Şimdi amacımız sorumluları adalet önüne çıkarmak… Bunu Dışişleri Bakanlığı’na bildirdik.” ifadesi kullandı.

Menendez, duruşmada ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi adayı Kristina Kvien’e de sorular sordu. Ermeni savaş esirlerinin Azerbaycan askerleri tarafından öldürülmesi ve işkence edilmesi ile diğer savaş suçlarını bir kez daha hatırlatan Menendez, büyükelçiliğin son Azerbaycan saldırısı sırasında Ermenilere karşı işlendiği iddia edilen zulmü belgeleme çabalarına öncülük edip etmeyeceğini sorudu.

Kvien, “Eylül ayındaki o korkunç videolardan bazılarını gördüm ve Ermeni tarafının başvurması halinde bunları belgelemek için elimden gelen her şeyi yapacağım.”dedi.

Menendez, Ermeni tarafının başvurmasını istemediğini, Amerikan tarafının bu konuda faaliyet göstermesi gerektiğini belirtti.

ABD’nin Ermenistan büyükelçisi adayı ise, bu tür suçların sorumlularını adalete teslim etmenin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/12/02/ABD-Azerbaycan/240573