”2023 ruhunu yansıtıyor…” ‘Çırpınırdı Karadeniz’ şarkısı Başkan Erdoğan’a ithafen yeniden seslendirildi

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya iзeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkзılık, ayrımcılık ya da nefret suзu iзerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan цnce bu uyarıları gцz цnьne alarak, iзeriği ve/veya kaynağı gьvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı askerlerinin Azerbaycan Türklerini, Ermeni-Rus soykırımından kurtarmak için yaptığı fedakârlığa atfen bestelenen ve Azerin tarafından seslendirilen ‘Çırpınırdı Karadeniz’ şarkısı Başkan Erdoğan için yeniden uyarlandı. Sosyal medyadan büyük beğeni alan şarkıya, ‘2023 ruhunu yansıtıyor’ şeklinde yüzlerce yorum geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından Ahmet Cevat Hacıbeyli tarafından kaleme alınan ve Azerin’in seslendirdiği ‘Çırpınırdı Karadeniz’ şarkısının Başkan Erdoğan’a ithafen sözlerinin yeniden uyarlandığı eseri paylaştı.

“2023 RUHUNU YANSITIYOR”

Kısa bir süre içinde binlerce izlenme ve beğeni alan şarkıya, “2023 ruhunu yansıtıyor” şeklinde yüzlerce yorum geldi.İşte beğeni toplayan o şarkı;

Azerbaycan Milli Marşı’nın da güftecisi olan Ahmet Cevat Hacıbeyli tarafından yazılan, ünlü şarkıcı Azerin’in seslendirdiği bestenin “Senden Vazgeçmeyiz” adıyla yapılan uyarlaması, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

“BU ŞARKI MİLLETİN LİDERİNE OLAN SEVDASININ ADIDIR”

Kabaktepe, “#2023YolundaBiriz” etiketiyle paylaşımda bulunarak “Bu şarkı milletin liderine olan sevdasının adıdır.” ifadesini kullandı.

Şarkı için hazırlanan klip sosyal medyada büyük beğeni topladı. Bazı yorumlarda Azerbaycan’ın Karabağ zaferine atıfta bulunularak “Erdoğan olmasaydı Karabağ’da zafer olmazdı”, “2023 ruhunu yansıtıyor”, “Ay yıldızlı al bayrağımız Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha yükseklerde dalgalanacak.” ifadesine yer verildi.

Yeniden yorumlanan şarkının sözleri şöyle:

“Nice yollar aşmadık mı/Gönülde bir olmadık mı/Şahit oldu yedi düvel/Zoru kolay yapmadık mı

Sende biz sevdayı gördük/Senin davanla büyüdük/Ay yıldızı yaren bilip/Senin izinde yürüdük

Ah sözümüz söz olsun ki/Bu söz özümüz olsun ki/Sen varsan umudumuz var/Biz senden vazgeçmeyiz ki.”

https://www.star.com.tr/guncel/2023-ruhunu-yansitiyor-cirpinirdi-karadeniz-sarkisi-baskan-erdogana-ithafen-yeniden-seslendirildi-haber-1752297/