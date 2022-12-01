Ulus Musevi Lisesi Öğrencilerinin TikTok Videosu Üzerinden Antisemit Mesajlar – Serdar Korucu￼

SERDAR KORUCU

Sosyal paylaşım platformu TikTok’ta “lordcoby” isimli kullanıcının çektiği videonun Twitter’da paylaşılması antisemitizm tartışması başlattı. Kullanıcılar arasında antisemit mesajlar paylaşanlar oldu.

TikTok’ta “Lordcoby” adlı kullanıcının Ulus Musevi Lisesi’ndeki öğrenciler arasında çektiği videonun, @bonaparteniz isimli bir başka kullanıcı tarafından Twitter’da 18 Kasım’da paylaşılması tartışma yarattı.

@bonaparteniz’in Twitter’daki mesajı pek çok kez de düzenlenmişti. Mesaj hesap tarafından ilk olarak “Bu isimler şaka falan mı Elite dizi kadrosu gibi aq” denilen mesaj daha sonra “Bu isimler şaka falan mı Elite dizi kadrosu sanki”, ardından “Bu isimler şaka falan mı ayşe fatmaya noldu aloooo” ve son olarak “Bu isimler şaka falan mı?Ayşe Fatmaya noldu aloooo Netflix meslek lisesi mi burası” ifadeleriyle paylaşıldı.

Bu isimler şaka falan mı?Ayşe Fatmaya noldu aloooo Netflix meslek lisesi mi burası pic.twitter.com/k3k9GbmLaZ — Oğuzhan Bonaparte (@bonaparteniz) November 18, 2022

800’ün üzerinde retweet yapılan, 2 binin üzerinde alıntılanarak paylaşılan ve 30 binin üzerinde beğeni alan Twitter’daki paylaşımla ilgili Türk Yahudi Toplumu Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh’den de değerlendirme geldi. İbrahimzadeh, “Çocuklarımıza laf yetiştiren kendine de Bonaparte demiş , sonra atıp tutmuş … Aferin çocuklara Netflix’ler, Facebook’lar, Google’lar böyle yaratılıyor “ ifadelerini kullandı.

Çocuklarımıza laf yetiştiren kendine de Bonaparte demiş 🤪, sonra atıp tutmuş …

Aferin çocuklara 😊 Netflix’ler, Facebook’lar, Google’lar böyle yaratılıyor 😃😃 https://t.co/4TGqfBeYih — ishak ibrahimzadeh (@ishak5723) November 19, 2022

Video ile ilgili yapılan paylaşımlar arasında antisemit içerikli olanlar da bulunuyordu.

https://www.avlaremoz.com/2022/12/01/ulus-musevi-lisesi-ogrencilerinin-tiktok-videosu-uzerinden-antisemit-mesajlar-serdar-korucu/