Kalın: Normalleşme süreci olumlu ilerliyor￼

Türkiye Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı bir televizyon programında Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini değerlendirdi

‘Normalleşme adımları sürecinde Ermenistan ile tıkanıklık olup olmadığı’ sorusuna Kalın “Özel temsilcilerimiz bu konuları düzenli bir şekilde görüşüyordu. Olumlu bir sürecin ilerlediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Pasaportlarla geçiş izinleri verilmesi vs. yakın dönemde hayata geçirilmesi muhtemel adımlar” yanıtını verdi.



İbrahim Kalın, “Çözüm sürecine girildi, bu çok önemli. 30 yıldır kurulamayan temaslar kuruldu bu çok önemli. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ile Ermenistan Başbakanı bir araya geldi. İlk defa bu düzeyde bir şey gerçekleşti” dedi.

Öte yandan Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecini yürüten özel temsilciler Serdar Kılıç ve Ruben Rubinyan’in uzun süredir görüşmediği gözleniyor. İki temsilci son olarak Eylül ayında görüşecekti ancak Azerbaycan’ın 13-14 Eylül’deki Ermenistan topraklarına yönelik saldırısı nedeniyle bu görüşme ertelendi. Yeni görüşmenin ne zaman yapılacağı konusunda henüz bir netlik yok.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27858/kalin-normallesme-sureci-olumlu-ilerliyor