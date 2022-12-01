‘‘Doğuş’’ Temalı Film Ücretsiz Gösterime Giriyor￼￼

Hristiyan yardım kurumu, Doğuş Bayramı’nın anlatıldığı filmin ücretsiz olarak izlenmesi için binlerce bilet sunuyor.

Turning Point Hizmetleri tarafından başlatılan girişimle, ‘Why the Nativity?’ adlı film, 3 Aralık’ta 100’den fazla Cineworld sinemasında gösterime girecek. Film, Eski Antlaşma’daki peygamberlik sözlerinden İsa Mesih’in Beytlehem’de doğuşuna kadar önemli noktalara değinmektedir.

Doğuş Bayramı hakkında çok az bilgisi olan veya hiç olmayan kişilerin sayısındaki artış nedeniyle Birleşik Krallık’ta böyle bir hizmet başlattıklarını söyleyen Turning Point Hizmetleri, ‘‘Doğuş hikâyesinin unutulmaz yolculuğunu çarpıcı görsellerle anlatan film, aynı zamanda tarihi bir sunumdur. Film, izleyicileri zamanda geriye götürerek, Eski Antlaşma’daki peygamberlik sözlerine, Cebrail’in Meryem’e görünmesine, Yusuf ve Meryem’in Beytlehem’e gelişine, meleklerin çobanlara görünmesine, yıldızbilimcilerin ziyaretine ve yemlikte bebek İsa’nın doğuşuna yer vermektedir’’ dedi.

Yerel bir kilise lideri, ‘‘Film, yerel topluluktaki ailelerin Doğuş Bayramı’nı kutlamak üzere bir araya gelmeleri için heyecan verici bir fırsat. Sinemaya gitmek, ekonomik nedenlerden dolayı aileler için ulaşılmaz olabilir. Ancak biletlerin ücretsiz olması filmi çekici kılıyor’’ dedi. (CT)

https://haber.sat7turk.com/dogus-temali-film-ucretsiz-gosterime-giriyor/