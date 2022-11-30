TOPKAPI KİLİSESİ VAKFI YÖNETİCİLİERİNİN ZİYARETİ

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri 29 Kasım 2022, Salı, kilise din görevlisi üstrahip Yeğişe Uçkunyan ve Nurhan Sucuyan önderliğinde, Topkapı S. Nigoğayos Kilisesi ve Levon Vartuhyan Okulu vakfı yöneticilerini kabul etti.

Konuklar bu ziyaretle, kilisenin geleneksel yıllık kutlamalarını gerçekleştirmek için Patrik Hazretleri’nin iznini ve riyasetini arz etmeye geldiklerini dile getirdiler. Kutlama bu yıl 11 Aralık Pazar sabahı, Kumkapı S. Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’nde gerçekleşecek.

Ziyaretçiler Ermeni cemaati azalmış olan Topkapı S. Nigoğayos Kilisesi ve Levon Vartuhyan Okulu faaliyetleri ve gelecek planları hakkında Patrik Hazretleri’ni bilgilendirdiler.

Patrik Hazretleri öncelikle vakfın yeni yöneticilerinin seçilişini ve yeni katılan üyeleri tebrik ederek kendilerine başarılar diledi, Levon Vartuhyan Okulu öğrencilerinin başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve davete icabet edeceğine söz verdi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad