Pentagon’dan Türkiye’ye ‘kara harekâtından vazgeç’ çağrısı￼

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’ye Suriye’de planlandığı açıklanan kara harekâtından vazgeçme çağrısında bulundu. Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, olası bir kara harekâtının IŞİD’e karşı kazanımları tehlikeye atacağını söyledi.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Ryder, Türkiye’nin geçen haftadan beri düzenlediği hava saldırılarının IŞİD’le mücadeleyi nasıl etkilediğine dair soruyu yanıtladı. “Türkiye’nin havan topu atışları ve planlanan kara harekâtı nedeniyle Suriye’nin kuzeydoğusunda IŞİD’e karşı herhangi bir operasyona son verilip verilmediği” sorulan Pentagon Sözcüsü, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ortak devriyelerin sayısının azaltıldığını açıkladı.

Ryder, “Suriye’nin kuzeyinde, Irak’ta ve Türkiye’de tırmanan eylemler nedeniyle derin endişe duymaya devam ediyoruz. Dolayısıyla, elbette, bölgedeki bu gerilimlerin gölgesinde itidal çağrısı yapıyoruz. Ve ihtilafın devam etmesi, özellikle bir kara harekâtı, dünyanın IŞİD karşısında büyük mücadele vererek elde ettiği kazanımları ciddi biçimde tehlikeye atar ve bölgeyi istikrarsızlaştırır” ifadelerini kullandı.

Donald Trump yönetiminde, 2019 yılında Suriye’den çekileceğini açıklayan ABD, sonrasında bu kararından kısmen geri adım atmıştı. Fırat’ın batısından çekilen Amerikan yönetimi, ülkenin kuzeydoğusunda yaklaşık 900 asker bulundurmaya devam ediyor.

Türkiye’nin son hava saldırılarında, Haseke’de bombaların Amerikan güçlerinin 130 metre yakınına düştüğü belirtilmişti. Pentagon, askerlerinin ‘doğrudan tehdit’ altında kaldığını duyurarak itidal çağrısını yinelemişti.

Ermenistan Kamu Radyosu