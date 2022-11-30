“Kim Var Orada/Muhsin Bey’in Son Hamlet’i” Almanya turnesinde

BGST-Tiyatro’nun altı sezondur sahnelerde olan oyunu Kim Var Orada/Muhsin Bey’in Son Hamlet’i Aralık ayında Almanya turnesine çıkıyor.
7-12 Aralık tarihleri arasında Almanya’da 4 şehirde seyirci karşısına çıkacak olan oyun gerek seyirciden ve eleştirmenlerden aldığı olumlu eleştirilerle gerekse de kazandığı ödüllerle dikkat çekiyor. Tiyatro tarihimizin en önemli isimlerinden Muhsin Ertuğrul’un hayatından bir kesite odaklanan oyun hem tarihimizle bir yüzleşme çabası taşıyor, hem de güncel birtakım meseleleri tartışmaya açıyor.
Oyun, odasında anılarını yazmakta olan Muhsin Ertuğrul’la açılıyor. Dönemin önemli Ermeni aktörlerinden Vahram Papazyan’ın ve Latife Hanım’ın hayaletleri, anılarını hatırlamada ve kağıda dökmede Muhsin Ertuğrul’a eşlik ediyor. Türkiye’de ilk kez Hamlet’i oynayan ekip şimdi de birlikte son kez Hamlet’i oynamaya karar veriyor. Muhsin Bey’in son Hamlet’ini.
Ermeni oyuncuların sahneden tasfiye edilişleri, kadın tiyatrocuların erkek egemen tiyatro dünyasında var olma çabaları, devlet/iktidar ile sanatçının/aydının ilişkisi gibi temaları ele alan ve bütün bunları yer yer mizahi, yer yer hüzünlü bir dille anlatan Kim Var Orada/Muhsin Bey’in Son Hamlet’i hem tarihe gayriresmi bir bakış geliştiren hem de günümüzün meselelerine dair göndermeler içeren bir oyun.
Oyunun Aldığı Ödüller
21. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri 2016 – Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü
21. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri 2016 – Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü
41. İsmet Küntay Ödülleri 2016 – En İyi Oyun Yazarı Ödülü
16. Direklerarası Seyirci Ödülleri 2016 – En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
16. Direklerarası Seyirci Ödülleri 2016 – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü
Oyunun Aday Olduğu Ödüller
20. Afife Jale Tiyatro Ödülleri En İyi Oyun, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Metin ve Reji: Ekip çalışması
Metin Düzenleme: Cüneyt Yalaz ve İlker Yasin Keskin
Oynayanlar: Banu Açıkdeniz, Cüneyt Yalaz, İlker Yasin Keskin
Danışman: Ömer F. Kurhan
Dekor: Özgür Eren
Işık: Levent Soy
Kostüm: Banu Açıkdeniz, Duygu Dalyanoğlu
Müzik: Aybars Gülümser
Ses Uygulama: Özgür Eren
https://t24.com.tr/haber/kim-var-orada-muhsin-bey-in-son-hamlet-i-almanya-turnesinde,1075876
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