“Kim Var Orada/Muhsin Bey’in Son Hamlet’i” Almanya turnesinde

BGST-Tiyatro’nun altı sezondur sahnelerde olan oyunu Kim Var Orada/Muhsin Bey’in Son Hamlet’i Aralık ayında Almanya turnesine çıkıyor.

7-12 Aralık tarihleri arasında Almanya’da 4 şehirde seyirci karşısına çıkacak olan oyun gerek seyirciden ve eleştirmenlerden aldığı olumlu eleştirilerle gerekse de kazandığı ödüllerle dikkat çekiyor. Tiyatro tarihimizin en önemli isimlerinden Muhsin Ertuğrul’un hayatından bir kesite odaklanan oyun hem tarihimizle bir yüzleşme çabası taşıyor, hem de güncel birtakım meseleleri tartışmaya açıyor.

Oyun, odasında anılarını yazmakta olan Muhsin Ertuğrul’la açılıyor. Dönemin önemli Ermeni aktörlerinden Vahram Papazyan’ın ve Latife Hanım’ın hayaletleri, anılarını hatırlamada ve kağıda dökmede Muhsin Ertuğrul’a eşlik ediyor. Türkiye’de ilk kez Hamlet’i oynayan ekip şimdi de birlikte son kez Hamlet’i oynamaya karar veriyor. Muhsin Bey’in son Hamlet’ini.

Ermeni oyuncuların sahneden tasfiye edilişleri, kadın tiyatrocuların erkek egemen tiyatro dünyasında var olma çabaları, devlet/iktidar ile sanatçının/aydının ilişkisi gibi temaları ele alan ve bütün bunları yer yer mizahi, yer yer hüzünlü bir dille anlatan Kim Var Orada/Muhsin Bey’in Son Hamlet’i hem tarihe gayriresmi bir bakış geliştiren hem de günümüzün meselelerine dair göndermeler içeren bir oyun.

Oyunun Aldığı Ödüller

21. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri 2016 – Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü

21. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri 2016 – Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü

41. İsmet Küntay Ödülleri 2016 – En İyi Oyun Yazarı Ödülü

16. Direklerarası Seyirci Ödülleri 2016 – En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

16. Direklerarası Seyirci Ödülleri 2016 – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü

Oyunun Aday Olduğu Ödüller

20. Afife Jale Tiyatro Ödülleri En İyi Oyun, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Metin ve Reji: Ekip çalışması

Metin Düzenleme: Cüneyt Yalaz ve İlker Yasin Keskin

Oynayanlar: Banu Açıkdeniz, Cüneyt Yalaz, İlker Yasin Keskin

Danışman: Ömer F. Kurhan

Dekor: Özgür Eren

Işık: Levent Soy

Kostüm: Banu Açıkdeniz, Duygu Dalyanoğlu

Müzik: Aybars Gülümser

Ses Uygulama: Özgür Eren

https://t24.com.tr/haber/kim-var-orada-muhsin-bey-in-son-hamlet-i-almanya-turnesinde,1075876