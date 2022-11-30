Kılıçdaroğlu’na yeni başdanışman: Jeremy Rifkin

ANKARA – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 Aralık’ta yapacağını açıkladığı “İkinci Yüzyıla Çağrı” başlıklı toplantı için geri sayım başladı. 3 Aralık’taki programda konuşma yapacak olan ABD’li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı, aktivist, danışman Jeremy Rifkin’in Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanları arasına katıldığı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından “Ey dünya! Gözlerimize bak! Seninle rekabet etmeye geliyoruz” sözlerinin yer aldığı bir video ile duyurduğu toplantı için İstanbul, ekonominin can damarı olduğu için özellikle seçildi. Sermaye-iş çevreleri, işçi işveren kuruluşlarının temsilcileri toplantıya davet edildi. Parti kaynakları ekonomiyle ilgili tüm kurum ve kuruluşlara davetiye gittiğini söylerken iş dünyasından TOBB, TÜSİAD, TESK gibi üst kuruluşların tamamına, Türk-İş, KESK gibi tüm işçi memur sendikalarına davet gittiği kaydedildi.

PARTİLERE DAVET YOK, ALTILI MASA’YA BİLGİLENDİRME

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşmasında kendisini ağır sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Böyle boş konuşmaya bırakın devam etsin, 3 Aralık’ta gelsin, vizyon nedir kendisine öğreteceğim. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın, Erdoğan’ın da endişesi olmasın. Erdoğan’ın ufku nasıl aşılırmış ben vizyon konuşmasında ona göstereceğim” yanıtı vermişti. Ancak 3 Aralık’taki toplantı parti etkinliği olduğu gerekçesiyle diğer partilere davet gitmedi. Ancak Kılıçdaroğlu’nun program içeriğiyle ilgili Altılı Masa’daki liderleri bilgilendirdiği öğrenildi.

KADRO HAREKETİ MESAJI

CHP’nin düzenlediği toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, ABD’li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı, aktivist, danışman Jeremy Rifkin, Prof. Daron Acemoğlu, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Refet Gürkaynak, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara ve CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo da alanlarıyla ilgili sunum yapacak. Parti kaynakları kurumsal reform, yeşil ekonomi, yoksullukla mücadele, katma değeri yüksek yatırım projeleri, endüstri 4.0 gibi birçok başlığı içerecek ayrı konuşmalar yapılacak olmasının CHP’nin kadrosuyla kamuoyuna çıkması anlamına geleceğini söyledi.

ALTILI MASA SEÇİM MANİFESTOSUNA KAYNAKLIK EDECEK

Ekonomiyle ilgili İYİ Parti, DEVA Partisi gibi Altılı Masa’daki birçok parti eylem planları açıkladı. CHP’nin açıklayacağı ekonomi vizyon belgesinin de diğer partilerin açıkladığı belgeler gibi Altılı Masa’nın oluşturacağı seçim manifestosu için de yeni bir kaynak olacağı ifade edildi.

KILIÇDAROĞLU’NA YENİ BAŞDANIŞMAN

CHP’nin 3 Aralık’taki programında konuşacak Jeremy Rifkin ismi dikkat çekiyor. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Rifkin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı oldu. ABD’li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı, aktivist, danışman Rifkin 1995’ten bu yana Wharton School’da ders veriyor. Rifkin, Üçüncü Endüstriyel Devrim konseptinin fikir babası olarak kabul ediliyor. Bilimsel-teknolojik değişimlerin toplum ve çevre üzerindeki etkileri hakkında 20’den fazla kitap yazan Rifkin’in eserleri arasında The Green New Deal (2019), İşin Sonu (1995), Biyoteknoloji Yüzyılı (1998) gibi çalışmalar yer alıyor.

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