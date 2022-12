Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘3 Aralık’ mesajı: “Ey dünya! İyi olan her şeyde seninle rekabet etmeye geliyoruz. 3 Aralık’ı bekleyin”

30 Kasım 2022 Çarşamba, 17:40

CHP’nin 3 Aralık’ta İstanbul’da düzenleyeceği İkinci Yüzyıla Çağrı toplantısına CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke; ABD’li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı Jeremy Rifkin, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) İktisat profesörü Daron Acemoğlu, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Hakan Kara, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Refet S. Gürkaynak, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo ve Prof. Ufuk Akçiğit’in konuşmacı olarak katılacağı öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önemli açıklamalar yapmasının beklendiği toplantının; “Seçim sonrası oluşacak Türkiye’nin ortak akıl koalisyonunun bir simülasyonu” olacağı ifade ediliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 3 Aralık Cumartesi günü İstanbul’da, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda “İkinci Yüzyıla Çağrı” başlıklı programda önemli açıklamalar yapacağı öğrenildi.

Edinilen blilgiye göre; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke; ABD’li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı Jeremy Rifkin, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) İktisat profesörü Daron Acemoğlu, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Hakan Kara, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Refet S. Gürkaynak, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo ve Prof. Ufuk Akçiğit konuşmacı olarak katılacak.

KEMAL KILIÇDAROĞLU’NDAN ‘3 ARALIK’ MESAJI

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabında, 3 Aralık’ta yapacağı açıklamaya ilişkin bir video yayınladı. Videoda şu ifadelere yer verildi:

“Ey Dünya! Gözlerimize bak. İyice bak. Seninle rekabet etmeye geliyoruz. Teknolojide, sanayide, eğitimde, insan haklarında, kadın haklarında, özgürlüklerde, demokraside, hayvan haklarında, çevrecilikte, iyi olan her şeyde seninle rekabet etmeye geliyoruz. 3 Aralık’ı bekleyin.”

“EY DÜNYA; SANA DA SESLENİYORUM, SEN DE 3 ARALIK’I BEKLE”

Kılıçdaroğlu, Salı günü TBMM’deki CHP Grup Toplantısında; 3 Aralık’ta İstanbul’da düzenleyeceği vizyon toplantısında dünyaya da sesleneceğini belirtmişti. Kılıçdaroğlu, “Ey dünya; insanımız, senin ucuz işgücün değildir. Ülkemiz, senin mülteci kampın değildir. Toprağımız, senin çöp depolama alanın değildir. Mahallelerimiz, senin uyuşturucu baronlarının fink attığı bataklıklar değildir. Bu karanlığa asla ve asla mahkum değiliz ve mecbur da değiliz… Unutmayın, dünyaya sesleneceğiz o vizyon toplantısında. ‘Ey dünya’ diyeceğiz, ‘seninle rekabet etmeye geliyoruz. Teknolojide, sanayide, eğitimde, insan haklarında, kadın haklarında, özgürlüklerde, demokraside, hayvan haklarında, çevrecilikte, iyi olan her şey ile rekabet etmeye geliyoruz.’ Ey dünya; sana da sesleniyorum, sen de 3 Aralık’ı bekle” demişti.

‘9 UMDE’, ‘İLK HEDEFLER’…

CHP’nin 25 Temmuz 2020 tarihinde yapılan 37. Kurultayında oybirliği ile kabul edilen “İkinci Yüzyıla Çağrı Manifestosu’nun”, Türkiye’nin beş önemli sorununa 13 çözüm maddesi önerdiği belirtildi. CHP’nin geleneğinde; 1923’te hazırlanan “9 Umde” ve 1958 de yazılan “İlk Hedefler” gibi benzer çalışmaların olduğuna dikkat çekiliyor.

“İkinci Yüzyıla Çağrı” beyannamesine konu olan tüm maddeler ile ilgili bugüne kadar onlarca yazılı eser, bilgilendirme filmi ve toplantılar yapıldığına, “İkinci Yüzyıl” ismini taşıyan bir günlük dijital gazetenin bir yıldan uzun süredir yayınlandığı vurgulandı; Kılıçdaroğlu’nun da bu konu ile ilgili birçok konuşma yaptığı ve değerlendirme toplantılarına katıldığı anımsatılıyor.

Kılıçdaroğlu’nun daha önce yaptığı İkinci Yüzyıla Çağrı toplantılarında; iktidar hazırlıkları ile ilgili beyannameye uygun çalışmalarını seçim öncesinde parti örgütü ve kamuoyuna aktardığı ifade ediliyor. 3 Aralık’taki toplantı öncesinde, bu kapsamda Kılıçdaroğlu’nun; birçok yerli, yabancı uzman ile ülke sorunları üzerine çeşitli görüşmeler yaptığı ve yol haritasını bu şekilde oluşturduğuna dikkat çekiliyor. “Ülkenin tek adam rejiminden; çok sesli bilimin, aklın yoluna dönüşüm sürecinin nasıl olacağının anlatıldığı” vurgulanıyor.

Edinilen bilgiye göre toplantılarda; ‘Endüstri 4:0 dönüşümünden güncel para politikalarına, istikrarlı büyüme modellerinden kalıcı istihdam önermelerine’ kadar birçok somut adımın nasıl atılacağı değerlendiriyor.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KOALİSYONU”

Kılıçdaroğlu’nun hedefinin; konuların uzmanları ile Türkiye’nin en büyük koalisyonunu oluşturmak olduğuna dikkat çekiliyor. Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin hazırladığı program ve projeleri; yol gösterici, uluslararası saygınlık gören bilim adamlarının görüşlerine yer vererek onlarla birlikte sunmayı tercih ettiği bildiriliyor. Bu birliktelik görüntüsünün, “bir anlamda seçim sonrası oluşacak Türkiye’nin ortak akıl koalisyonunun bir simülasyonu” olduğunun altı çiziliyor ve “Bir liderin, aklın yolu ile tüm güçleri birleştirip, konusunun en iyilerine görev vererek ülkeyi fabrika ayarlarına döndürmek” olduğu güçlü biçimde vurgulanıyor.

ALANINDA UZMAN İSİMLER KONUŞACAK

3 Aralık toplantısında alanlarında uzmanlıkları ile bilinen şu isimlerin konuşacağı bildirildi:

Jeremy Rifkin: ABD’li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı, aktivist, danışman. 1995’ten bu yana Wharton School’da ders veren Rifkin, Üçüncü Endüstriyel Devrim konseptinin fikir babası olarak kabul ediliyor. Bilimsel-teknolojik değişimlerin toplum ve çevre üzerindeki etkileri hakkında 20’den fazla kitap yazdı. Rifkin’in yazdığı kitaplar arasında The Green New Deal (2019), İşin Sonu (1995), Biyoteknoloji Yüzyılı (1998) gibi eserler de yer alıyor.

Prof. Daron Acemoğlu: Daron Acemoğlu 1967 yılında İstanbul’da doğdu. 1993’ten bu yana ABD’deki M.I.T’de ders veren Acemoğlu, 2000’de profesör oldu. Dünyada en çok alıntı yapılan 5 iktisatçıdan biri olan Acemoğlu’nun çalışma alanları arasında siyasal iktisat, ekonomik kalkınma, büyüme, teknolojik değişimler, gelir eşitsizliği ve çalışma ekonomisi bulunuyor. Daron Acemoğlu, çalışmaları nedeniyle aralarında Global Economy Prize 2019’un da olduğu birçok ödüle değer görüldü.

Prof. Hakan Kara: Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara, Merkez Bankası’nın 2003-2019 arasında uyguladığı para politikalarının araştırılmasında, oluşturulmasında ve uygulanmasında öncü bir rol üstlendi. Kara’nın çalışma başlıkları arasında makroekonomi, Merkez Bankası teorisi ve politikaları ile Türkiye ekonomisi bulunuyor.

Prof. Refet S. Gürkaynak: Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nde ders veren Prof. Refet S. Gürkaynak, makroekonomi, para piyasaları ve mali piyasalar konularındaki çalışmaları ile biliniyor. Aynı zamanda Center for Economic Policy (CEPR, Londra), Center for Financial Studies (CFS, Frankfurt), CESIfo (Münih) ve Bilim Akademisi üyesi olan Gürkaynak, bir dönem ABD merkez bankası FED’de de çalıştı.

Hacer Foggo: Hacer Foggo, 1989’da başladığı gazeteciliğe yaklaşık 20 yıl boyunca devam etti. Çeşitli gazete, dergi ve radyolarda çalışan Foggo, işçi-sendika hakları ve insan hakları başta olmak üzere birçok yazı yazdı ve söyleşi yaptı. Açık Alan Derneği ve Derin Yoksulluk Ağı’nın (DYA) kurucuları arasında yer alan Foggo, İnsan Hakları Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği gibi derneklerde uzun süre aktif olarak çalıştı.

Prof. Ufuk Akçiğit: Prof. Ufuk Akçiğit, 1980 yılında Almanya’da doğdu. Ekonomik büyüme, verimlilik, rekabet, inovasyon ve girişimcilik alanlarındaki akademik çalışmalarıyla bilinen Akçiğit, Almanya’nın prestijli kurumlarından The Kiel Institute tarafından Global Economy Prize 2022 ödülüne layık görüldü. Akçiğit, ayrıca Chicago Merkez Bankası, Danimarka Yüksek Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Dünya Bankası, Hutchins Verimlilik Ölçüm Merkezi, IMF ve OECD’ye proje danışmanlığı yapıyor.

Cumhuriyet Gazetesi