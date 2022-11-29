Ermeni Soykırımı’nı anlatan film İtalya Uluslararası Film Festivali’nin resmi yarışma programına dahil edildi

Ermeni yönetmen Micheal A. Gurjyan’ın “Amerikan” filmi İtalya’daki Salerno uluslararası film festivalinin resmi yarışma programına dahil edildi.

Ermenistan Ulusal Film Merkezi, devlet tarafından finanse edilen filmin gösteriminin 1 Aralık’ta yapılacağını bildirdi.

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Film, Ermeni Soykırımı’ndan mucizevi bir şekilde kurtulan ve Amerika Birleşik Devletleri’ne göç eden ve ailesi maalesef bu suçun kurbanı olan genç bir Ermeni olan Charlie’nin hikayesini anlatıyor.

Hikaye 1947’de Charlie’nin Ermenistan’a dönmesi ve Sovyet Komünizmi denen sert gerçekle yüzleşmesiyle başlar.ա

Yönetmen ve senarist Michael Gurjyan, kameraman Ghasem Ebrahimyan. Oyuncular: Hovik Keuchkerian, Mikhail Trukhin, Nelly Uvarova, Jean-Pierre Nshanyan. Yapımcılığını Arman Nshanyan, Sol Trion, Patrick Malkhasyan, Ani Vorskanyan, yapım şirketi ise People Of Ar Productions.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/11/29/Ermeni-Soykırımı-İtalya-Uluslararası-Film-Festivali/240365