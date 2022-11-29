Christian Wulff, Yerebatan Sarnıcı’nı ziyaret etti￼

Murat TOSUN / Fotoğraflar: Okan ULUSOY

Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Türkiye’ye yaptığı ziyaret kapsamında Trabzon’un ardından İstanbul’a geçti. Burada tarihi mekânları ziyaret eden eski cumhurbaşkanı, Bizans döneminden kalma İstanbul’un su deposu sayılan ve geçtiğimiz aylarda restore edilerek ziyaretçilere açılan Yerebatan Sarnıcı’nı gezdi.

ALMANYA eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Türkiye ziyaretinin ikinci durağında Trabzon’dan sonra İstanbul’a geçti. Wulff ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ardından Şişli Belediyesi’nin davetlisi olarak bu ilçede bir dizi görüşmelerde bulundu. Belediye Başkanı Muammer Keskin’i makamında ziyaret eden Wulff, ardından St. Esprit Kilisesi’nde azınlık dini temsilcileriyle bir araya geldi ve ilçenin çok kültürlü yapısı hakkında bilgi aldı. Buradaki görüşmeye Fener Rum Patriği Barthelemeos da katıldı. Geziyi organize eden Türkiye-Almanya Kardeş Dernekleri Federasyonu Başkanı Özcan Mutlu da görüşmelerde yer aldı.

EŞİ BETTINA WULFF DA KATILDI

Christian Wulff, daha sonra İstanbul’un tarihi mekânlarını gezme fırsatı buldu. Bizans döneminden kalma İstanbul’un su deposu sayılan ve geçtiğimiz aylarda restore edilerek ziyaretçilere açılan Yerebatan Sarnıcını gezdi. Buradaki geziye eski cumhurbaşkanının eşi Bettina Wulff da katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürü Hüseyin Gazi Coşan eski Cumhurbaşkanı ve eşine buradaki gezilerinde eşlik ederek tarihi yapı hakkında bilgi verdi. Daha önceki dönemlerde Berlin’de Kültür Müşaviri olarak da görev alan Hüseyin Gazi Coşan, eski Cumhurbaşkanı Wulff’a kendisinin de ‘Misafir İşçi’ çocuğu olduğunu ve çocukluğunu Almanya’da geçirdiğini belirtti.

https://www.hurriyet.com.tr/avrupa/christian-wulff-yerebatan-sarnicini-ziyaret-etti-42179115