Boyko Borisov, Ekümenik Patriği I. Bartholomeos ile İstanbul’da bir araya geldi

GERB lideri ve eski Başbakan Boyko Borisov, Bulgar “Sveti Stefan” Kilisesi’ni ziyaret etti ve Ekümenik Patrik I. Bartholomeos ile İstanbul’da bir araya geldi.

Borisov, Facebook hesabında “Bundan 4 yıl önce, 8 Ocak 2018 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Haliç kıyısında, “Demir Kilise” olarak bilinen restore edilmiş eşsiz Bulgar Kilisesinin açılışını yaptık ” paylaşımınını yaptı.

“Kilisedeki ayinden sonra, İstanbul’daki Ortodoks Bulgarların ruhani lideri Muhterem Başrahip Haralampiy, bana Aziz Stefan’ın işkence gördüğü ve acı çekerek öldürüldüğü taşlardan birinin bir parçasını verdi. Kudüs Patrikhanesi’nden İstanbul’daki Bulgar kilisesi “Sveti Stefan”a takdim edilmiştir” ifadelerini kullanan Borisov, kutsal parçayı, Sofya “Yujen Park” – “Güney Park”ta yeni inşa edilen “Sveti Stefan” Ortodoks Kilisesi’ne bağışlayacağını belirtti.

https://bnr.bg/tr/post/101743828/boyko-borisov-ekumenik-patrigi-i-bartholomeos-ile-istanbul-da-bir-araya-geldi