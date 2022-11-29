Beyazıt Meydanı’nın hafızası Hüseyin Avni Dede: O artık bir çınar!

Beyazıt’taki Sahaflar Çarşısı’nın girişinde kendi şiir kitaplarını ve çeşitli antikaları satan Hüseyin Avni Dede’nin ismi, altında tezgâh açtığı çınara verildi.

Gökhan Kam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Şefliği “Anıt Ağaç” projesi kapsamında yeni bir çalışma yaptı.

Beyazıt’ın simgesi haline gelen Hüseyin Avni Dede’nin 58 yıldır Sahaflar Çarşısı’nın girişindeki çınarın altında satış yaptığı ağacı da “Anıt Ağaç” olarak belirledi. Çınara Hüseyin Avni Dede’nin ismi verildi.

Cumhuriyet, Hüseyin Dede’nin 58 yıldır neredeyse hiç ayrılmadığı çınarın altında buluştu. İstanbul’da üniversite öğrenciliği yapan ve sahaflar çarşısına yolu düşen birçok öğrencinin Hüseyin Avni Dede’yle bir anısı var. Avni Dede’yle sohbetimiz sırasında birçok turist ve yurttaş onunla hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi.

“HİÇ HABERİM YOKTU”

İsminin çınar ağacına verilmesinin kendisi için sürpriz olduğunu söyleyen Hüseyin Avni Dede, “Hiç beklemiyordum adımın bu çınar ağacına verileceğini. Eskiden hep Mimar Sinan Üniversitesi, heykel bölümünden ve buradaki esnaf arkadaşlar, ‘Öldükten sonra buraya senin heykelini dikecekler’ derlerdi. Yaşarken bunu görmek insanı çok mutlu ediyor. 6 Ekim’deki meydanın açılışında sürpriz oldu, haberim yoktu” dedi.

Beyazıt Meydanı’nda çocukluğunun geçtiğini söyleyen Avni Dede, “1960-1962 yılları arasında Beyazıt Ermeni İlkokulu’nda okudum. Süleymaniye Kütüphanesi’nden çıkar sahaflara gelirdim. Sahaflardan da çıkar Beyazıt Kütüphanesi’ne gelirdim. O zamanlar da kitaplara karşı ilgim vardı. 1968-1969 yıllarında yazmaya başladım. Yazdıklarımı gazete ve dergilere gönderdim. 1973’te de ilk şiir kitabımı çıkardım. Şiirlerimde yaşadıklarımı yazıyorum. 1964 senesinde babamın kendi yazdığı kitaplarıyla burada sergi açmaya başladım” diye konuştu.

Sergi açtığı 1960’lı yılları anlatan Hüseyin Avni Dede, “O zamanlar bit pazarı vardı. Okuldan çıkıp gelirdim. O yıllarda Beyazıt Meydanı panayır gibiydi. Meydanda birçok olay oldu. Cezayir olayları oldu, onun benzeri kavgalar oldu. Öğrenci olaylarında polisten kaçanlar oldu. Olaylarda kitaplarımın havada uçuştuğunu hatırlıyorum” ifadelerini kullandı.

BİR ZAMANLAR YASAKLIYDI!

Bir dönem Beyazıt Meydanı’nda satış yapması yasaklanan Avni Dede, “Burada esnafla aram çok iyi. Fakat meydana dışarıdan satıcılar gelmeye başlayınca kavgalar olmaya başladı. Böylelikle bir yasak geldi. Ben de tezgâhımı açamaz oldum. 2015’te belediye mallarımı aldığında beş günlük bir kampanya yapıldı. Beş günde 31 bin 816 imza toplandı. Bize geçici bir kart verdiler. Benimle birlikte 50’ye yakın satıcı o kartı alıp kendi sergisini açmaya başladı. Aradan zaman geçince yer kavgaları yeniden başladı” dedi.

“20 YILDIR ZİYARET EDİYORUM”

Sohbetimiz sırasında yerli yabancı birçok kişi Avni Dede’yi ziyaret edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Onlardan biri de Giresun’dan gelen edebiyat öğretmeni Adem Öner. Avni Dede’yle İstanbul’da edebiyat öğretmeniyken tanıştığını söyleyen Öner, “Dede’nin yokluğunu hissettiğim için Giresun’dan geldim. Çalıştığım lisede söyleşiye çağırdım” dedi. 20 yıldır Avni Dede’yi her hafta ziyaret ettiğini belirten Fatmanur Karagüneş ise “Dedemizi çok seviyoruz. Sohbetlerimiz terapi gibi oluyor” dedi. Başka bir yurttaş ise yıllar önce İstanbul’da öğrenci olduğu yıllarda tanıştığı Avni Dede’yle tanıştırmak için kızını da getirdiğini anlattı.

“GELENLER ARASINDA, VALİLER, SAVCILAR VAR”

Avni Dede, anılarını şöyle anlattı: “Şehir dışında, televizyonda, gazetede haberimi gören insanlar da ziyaretime geliyor. Burada öğrenci olup daha sonra ziyaretime gelen öğrenciler oluyor. Ziyarete gelenler arasında, vali, kaymakam, savcı, hâkim olmuş öğrenciler var.”

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/beyazit-meydaninin-hafizasi-huseyin-avni-dede-o-artik-bir-cinar-2007127