Başkan Erdoğan’dan İslam âlemine çağrı Yunan zulmüne seyirci kalmayın

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Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkılatı Toplantısında konuştu: Yunanistan‘daki Müslüman Türk azınlığa yönelik haksızlık ve hukuksuzluklar arttı. Kardeşlerimizin dini liderleri tanınmıyor. Vakıfları ve malları gasp ediliyor. Anadillerini öğretmelerine izin verilmiyor. İslam âlemi buna daha fazla seyirci kalmamalı

KORAY TAŞDEMİR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı Açılış Programı’nda konuştu:

Yunanistan’daki Müslüman Türk azınlığına yönelik yıllardır süren haksız ve hukuksuz uygulamalar artarak devam ediyor. Yunanistan’daki kardeşlerimizin dini liderleri tanınmıyor. Vakıfları ve malları gasp ediliyor. Anadillerini öğretmelerine izin verilmiyor. Kimlikleri reddediliyor. İslam âlemi, Yunanistan’da zulme uğrayan kardeşlerimizin durumuna daha fazla seyirci kalmamalıdır. İslam ümmetinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin maruz bırakıldığı hak ihlallerini de biliyorsunuz. Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci ülke olan KKTC’ye sizlerin de gereken desteği vereceğinize inanıyorum. Teşkilatımızın kuruluş sebebi olan Filistin meselesinin 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip Filistin devletinin vücut bulmasıyla çözüme kavuşturulmasını destekliyoruz. Filistin halkının meşru haklarına kavuşması, Kudüs ve Mescid-i Aksa’da statükonun korunması için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız.





BATI’YA SERT TEPKİ: LAFA GELİNCE ÖZGÜRLÜKÇÜ UYGULAMADA FAŞİSTSİNİZ!

Batılı siyasetçilerin oy devşirmek veya başarısızlıklarını örtmek için en sık başvurduğu araçlardan birisi İslam karşıtlığı. Lafa gelince demokrasi ve özgürlükler konusunda mangalda kül bırakmayanlar, mesele Müslümanların hakları olunca en faşist uygulamaları devreye almaktan çekinmiyor. Kimi Avrupa ülkelerinde başörtüsüne getirilen hukuk dışı kısıtlamalar bunun en çarpıcı örneği.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KÖKÜNÜ KAZIMAKTA KARARLIYIZ

İstiklal’de, Karkamış’ta vatandaşlarımız PKK tarafından şehit edildi. Dökülen bu kanda terör örgütü kadar bu teröristleri silaha ve desteğe boğanların da payı var. Ölen her masumun kanı, harf oyunlarıyla terör örgütlerini meşrulaştırmaya çalışanların eline ve yüzüne bulaşmıştır. Proje mahsulü DEAŞ’la mücadele kisvesiyle, PKK ve uzantılarına destek verme oyunu son bulmalıdır. DEAŞ’ı sahada bozguna uğratan Türkiye’nin bu tür argümanlara karnı toktur. Terör örgütünün kökünü kazımakta kararlıyız.

LGBT DAYATMASI KÜRESEL BİR DİKTA HALİNE GELDİ

LGBT dayatması küresel bir dikta aracı haline geldi. Hem aile kurumunu hem de İslami değerleri zayıflatmayı amaçlıyor. Hangi cafcaflı ambalaja konursa konulsun insanların dinlerini yaşamasına mâni olmak, zorbalıkla inançlara müdahale etmek, kendi hayat tarzını dikte etmek, Ortaçağ’ın engizisyon ruhunu yeniden hortlatmak demektir.







PANDEMİDE YAŞANANLAR KÜRESEL SİSTEMİN ÇİRKİN YÜZÜNÜ DEŞİFRE ETTİ

Zengınin refah ve konforunu, fakirin haklarının önüne koyan mevcut sistemin insanların derdine derman üretemediği pandemi sürecinde daha iyi anlaşıldı. Asgari sağlık hizmetlerine ulaşamayan yüz binlerce insan çaresizlik içinde hayatını kaybetti. Mevcut küresel sistemin çirkin yüzü deşifre oldu. Türkiye ise bu sürede tüm imkânlarını ihtiyaç sahipleriyle paylaştı.

AFRİKALISI DA ASYALISI DA, UKRAYNALISI DA SURİYELİSİ DE EVLADIMIZ, KARDEŞİMİZ…

Afrikalısı da Asyalısı da, Ukraynalısı da Suriyelisi de bizim evladımız, kardeşimizdir. Bizler hiçbir ayrım gözetmeden mazlumlara sahip çıkan Peygamber’in ümmetiyiz. Türkiye olarak Suriyeli sığınmacılara topraklarımızda ev sahipliği yaparak kardeşlik vazifemizi layıkıyla yerine getiriyoruz. İslam ülkeleri bu konuda daha güçlü irade ortaya koymalı, siyasi çözüm çabalarına destek vermelidir.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2022/11/29/baskan-erdogandan-islam-alemine-cagri-yunan-zulmune-seyirci-kalmayin