Katar’da Hristiyanlara Yönelik Zulümden Endişe Duyuluyor￼￼

Dünya Kupası’nın başlamasıyla gözler Katar’a çevrildi. Bazı Hristiyan kuruluşlar ise Hristiyanların Katar’da neden inançlarını gizlemek zorunda kaldığını sorguluyor.

Open Doors’a göre, resmi olarak kayıtlı olan kiliseler sadece Doha kentindeki tek bir yerleşkeyle sınırlı. Haç gibi dini sembollerin dışarıdan görülmesinin yasak olduğu kiliseye sadece Hristiyanlar ve göçmenler girebilir. Open Doors, yerleşkenin, dinler arası diyaloğu teşvik etmek için tasarlandığını belirtti. Ülkenin başka bölgelerinde de topluluklar mevcut, ancak yasal olarak ibadet etme iznine sahip değiller. Yerel halkın Hristiyanlığı benimsemesi durumunda ayrımcılığa, tacize ve polis gözetimine maruz kaldığı açıklandı.

Katar, Hristiyanlara yönelik zulmün incelendiği Open Doors’un 2022 Dünya İzleme Listesi’nde 18. sırada yer alıyor. Open Doors’un Ortadoğu Savunuculuk Sözcüsü Anastasia Hartman, ‘‘Hristiyanların özgürlüğe kavuşma zamanı geldi. Herhangi bir dini benimsemek, insani bir haktır. Utanç duyulması gereken bir şey değildir’’ dedi.

Open Doors İngiltere ve İrlanda CEO’su Henrietta Blyth, ‘‘Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 18. Maddesi, inanç özgürlüğüne işaret etmektedir. Mesaymeer yerleşkesindeki göçmenleri barındırmak için atılan adımları takdir etsek de, hem göçmenlerin hem de yerel dini kuruluşların özgür bırakılmasını talep ediyoruz’’ dedi.

Bununla birlikte, Orta Doğu uzmanı Dr Harry Hagopian, Dünya Kupası’nın Katar’ın gelişimini olumlu yönde etkileyeceğine inanıyor. Dr Hagopian, ‘‘Kendi kültürleri ve gelenekleri içinde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Orta yolu bulmak ve uzun süredir devam eden gelenekleri bir gecede değiştirmek her zaman kolay değildir’’ dedi. (Premier Christian)

https://haber.sat7turk.com/katarda-hristiyanlara-yonelik-zulumden-endise-duyuluyor/