Azerbaycan, Aliyev’in “Dağlık Karabağ” adının 5 kez geçtiği üçlü аçıklamaya imza attığını hatırlamalı

Ermenistan Özel Görevli Büyükelçisi Edmon Marukyan, Azerbaycan’ın Rus barış güçlerinden “Dağlık Karabağ” adını kullanmama talebine değindi.

Marukyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan Savunma Bakanlığı Dağlık Karabağ’daki Rus barış güçlerinden ‘Dağlık Karabağ’ adının kullanılmamasını talep ediyor. Azerbaycan, 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Aliyev’in “Dağlık Karabağ”dan 5 kez bahsedildiği üçlü ateşkes аçıklamasını imzaladığını hatırlamalıdır.”

Özel Görevli Büyükelçi, Dağlık Karabağ isminin Rusya için yasal dayanak olduğunu sözlerine ekledi.

Daha önce Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Dağlık Karabağ adını kullanmamasını talep eden bir mesaj yayınlamıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/11/28/Azerbaycan-Aliyev-Dağlık-Karabağ/240290