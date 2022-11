Unutmabeni çiçekleri

Bahçe, balkon, saksılarda mavi boncuklar gibi,

Beş minik taçyapraklı unutmabeni çiçekleri,

Elliden fazla var çeşidi,

Amerika ve Avrupa kıyıları memleketi,

Sever en çok gölgeyi,

Yazın açar minicik çiçeklerini,

Goethe’nin zarif çiçeği,

Masallarında açar Grimm Kardeşler’in,

“Beni unutmayın!” diye haykırır

Ardından Havva’nın ve Adem’in,

Alçak gönüllülük, sadakat ve dostluğun sembolü

Unutmabeni çiçekleri…

Kendimizi unutturmak istemediklerimiz için

İyi pazarlar,

Bol çiçekli haftalar…

Bilimsel adı: Unutmabeni, bilimsel ismi ile Myosotis (Yunanca: “fare kulağı”), Boraginaceae Hodangiller familyasından bir çiçekli bitki cinsidir. Yaklaşık elli tür barındıran cins oldukça çeşitlidir. Yaklaşık 1 cm veya daha küçük çapta ve yassı 5 mavi taçyaprağa sahip çiçekler açarlar.

Anavatanı: Amerika, Avrupa Kıyıları

MİTOLOJİK HİKÂYESİ

“Bir Avusturya söylencesinde Tuna nehri kenarında oturan iki sevgili suyun akışını seyre dalmışken, akıntıya kapılmış mavi güzel bir çiçek görürler. Kız çiçeğin öyle savunmasızca akıp gitmesine içinin acıdığını söyler. Bunun üzerine sevgilisi kızın üzülmesine dayanamaz ve nehre atlar. Sularla boğuşarak mavi çiçeğe uzatır ve çiçeği sevgilisine fırlatır.

Ancak kendisi de sulara kapılmış sürüklenmekte yavaş yavaş gözden kaybolmaktadır. Kızın duyduğu son sözler sevgilisinin sular içinde ona haykırdığı ‘unutma beni” olmuştur.

Bu sebeple mavi çiçeğin adı “unutma beni” olarak kabul edilmiştir.”

Bitki Mitosları, Deniz Gezgin

BİLİYOR MUYDUNUZ?

Ermeni Soykırımı’nın 100. yılı anma etkinliklerinin sembolü olarak beş yapraklı ‘unutmabeni’ çiçeğinin seçildiğini ve her bir yaprağının, 1915’ten sonra Ermenilerin dağıldığı farklı kıtaları temsil ettiğini biliyor muydunuz?

SANATTA UNUTMABENİ ÇİÇEĞİ

İşte karşınızda ünlü ressam Vincent van Gogh’un 1886 yılında yaptığı post-empresyonizm bir yağlıboya olan “Vase with Myosotis and Peonies” (Unutmabeni çiçeği ve Şakayık ile Vazo tablosu.

Kardeşi Theo ile olan mektuplaşmalarında gelecekteki çiçek resimlerinde daha parlak renkler kullanmayı hedeflediği söylemesi boşuna değilmiş, bu resimden bir 1 yıl sonra hedefine ulaşacak ve meşhur ayçiçek tablolarını yapmış olacak.

ARASINDA UNUTMABENİ ÇİÇEĞİ KURUMUŞ BİR KİTAP:

Bir kitabın arasına kurumaya bırakılmış bir çiçek. Unutmabeni çiçeği. Hiç görmedin, hiç koklamadın, nasıl bir çiçek bilmiyordun. Ama adını seviyordun.

BAZEN BAHAR, MELİSA KESMEZ ARASINDA UNUTMABENİ ÇİÇEĞİ KURUMUŞ BİR ŞİİR

“That blue and bright-eyed floweret of the brook, Hope’s gentle gem, the sweet forget-me-not!”

“Derenin küçük çiçeklerinin bu mavi ve parlak gözleri

Umut’un zarif mücevheri, tatlı unutmabeni çiçeği”

The Keepsake / Samuel Taylor Coleridge / 1802

ŞARKILARDA UNUTMABENİ ÇİÇEĞİ:

Şarkıcı ve söz yazarı Burcu Güneş’in 2014 yılında Gül Kokusu albümünde yer alan sözü ve müziği Murat Güneş’a ait olan ve Enbe Orkestrası ile düet yaptığı “Unutma Beni Çiçekleri” şarkısını dinleyelim mi bugün?

İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor yine bugün

Aynı artık zaten gözyaşı ya da tebessüm

Ne fark ederler de bir yerlerde aklım şimdi

Hiç önemi kalmadı üzen, kalan, giden kimdi

Senden çoktan umudu kestim ama

Ellerimde hâlâ unutmabeni çiçekleri, ah

Canım bedenimden sökülürcesine

Yüzüm yerlere dökülürcesine

Son bir bakış için ölürcesine

Nasıl özlüyorum seni

Duyduğum her şarkı dokunurcasına

Acım gülüşümden okunurcasına

Her gün biraz daha yok olurcasına

Nasıl özlüyorum seni

